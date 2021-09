Na plátna kín prichádza nová česká komédia Jedine Tereza

Bratislava 12. septembra (TASR) - Romantické duše poteší v kinách česká komédia Jedine Tereza. Príbeh o vzťahu dvoch ľudí, ktorí sa ocitli v tom najkritickejšom bode - tesne pred rozpadom, nakrútil seriálový režisér Jaroslav Fujt, ktorý do filmovej novinky o tom, čo všetko urobí človek pre to, aby partnerský vzťah zachránil, obsadil Veroniku Kher Kubařovú a Igora Orozoviča.



Filmová dvojica už pár rokov prežíva lásku ako z učebnice. Meteorológ Tomáš získal skvelú prácu televízneho moderátora počasia, Tereza šije ručne topánky a snaží sa rozbehnúť podnikanie. Na Štedrý deň však pristihne svojho milého v šatni v naoko chúlostivej situácii s populárnou televíznou moderátorkou. Tomáš nedostane šancu situáciu vysvetliť a tak sa rôznymi spôsobmi, aj odpozeranými zo slávnych filmov, pokúša vzťah zachrániť.



"Romantické komédie majú u mňa dôležité miesto. Sú dni v živote, kedy človek potrebuje niečo pozitívne, pri čom mu je pekne, kedy vie, že sa to dobre skončí, kde funguje všetko, vrátane vizuálnej stránky, kostýmov, jednoducho je to zážitok," komentovala žáner Kher Kubařová. Pre TASR prezradila, že ju na postave Terezy bavilo aj to, že je profesiou obuvníčka a topánky šije ručne. "Ľudia, ktorí robia remeslo, sú špeciálni, skutočne sa niečomu venujú rukami. Ja som herečka, vytváram abstraktné veci, ale rada maľujem, mala som pocit, že sa to so mnou prepojilo, že tiež rada robím nejakú výtvarnú záležitosť."



Pre filmového Tomáša, Igora Orozoviča, bolo nakrúcanie "romantiky" nepríjemné najmä po fyzickej stránke: “Náročné pre mňa bolo nakrúcanie vonku v chlade, iba v trenkách a v ponožkách, to bola šialená zima. Najhoršie sú také vyzliekacie scény, keď som nahý behal po chodbe v dome, kde bolo nula stupňov."



Vo vedľajšej úlohe zvedavej susedky sa divákom predstaví aj legendárna Iva Janžurová, Terezinu mamu a potenciálnu svokru hlavného hrdinu hrá Lenka Vlasáková. "Stvárnila to báječne, ona je výborná herečka, hrali sme spolu v Ženách v pokušení maminku a dcéru, medzitým sme stále v kontakte, pretože sme sa nejako napojili, máme sa rady. S Lenkou Vlasákovou je radosť spolupracovať, je tvorivá, uveriteľná na kameru, zároveň má nadhľad, v tej úlohe vie byť tak krásne ľahko jedovatá, je výborná," nešetrila chválou na adresu svojej kolegyne Kher Kubařová.



Film Jedine Tereza je v kinách od 9. septembra.