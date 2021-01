Kirstie Alley, držiteľka Zlatého glóbusu a cien Emmy, má 70 rokov

Wichita/Bratislava 12. januára (TASR) - Americkú herečku Kirstie Alleyovú si fanúšikovia pamätajú z úspešnej komediálnej série Pozri, kto to hovorí, alebo zo sitkomov Na zdravie či Veronika. Kirstie Alley, držiteľka cien Emmy a Zlatého glóbusu, bude mať v utorok 12. januára 70 rokov.



Kirstie Alley, celým menom Kirsten Louise Alley, sa narodila 12. januára 1951 v meste Wichita v americkom štáte Kansas v rodine majiteľa drevárskej spoločnosti. O budúcu herečku a jej dvoch súrodencov sa starala prevažne matka, ktorá bola v domácnosti.



Po skončení strednej školy študovala v 70. rokoch minulého storočia na Štátnej univerzite v Kansase, kde bola poslucháčkou fakulty umenia. Po skončení štúdia sa venovala bytovému dizajnu. V rokoch 1970-1977 bola vydatá za Roberta Alleyho, ktorého priezvisko nosí dodnes.



Koncom 70. rokov odišla do Kalifornie a túžila sa presadiť v Hollywoode. V roku 1981 jej však zomrela matka, čo na dlhší čas výrazne poznačilo jej osobný život. Napriek životnej kríze v roku 1982 ako herečka debutovala v sci-fi filme Star Trek II: The Wrath of Khan (Star Trek II: Khanov hnev, r. Nicholas Meyer).



V tom istom roku začala účinkovať v dnes už legendárnom televíznom sitkome Cheers (Na zdravie, 1982), ktorý vysielala americká televízia NBC 11 sezón od roku 1982 do roku 1993. Alley stvárnením Rebeccy Howeovej zaujala divákov i kritiku a získala v roku 1991 Zlatý glóbus a tiež cenu Emmy v kategórii najlepšia seriálová herečka.



S úspechom sa stretlo aj jej účinkovanie vo výpravnom historickom seriáli z dôb americkej občianskej vojny s názvom North and South (Sever a Juh, 1985), v ktorom si zahrala po boku známeho herca Patricka Swayzeho.



Predstavila sa aj v komédii Summer School (Letná škola, r. Carl Reiner, 1987), alebo v akčnom trileri Shoot to Kill (Smrť v pätách, r. Roger Spottiswoode, 1988) v hlavnej úlohe so Sidney Poitierom.



Väčšina filmových fanúšikov si však Alleyovú spája najmä s vydarenou komédiou Look Who's Talking (Pozri, kto to hovorí, r. Amy Heckerlingová, 1989). Snímka zarezonovala vďaka postave malého Mikeyho a jeho nápaditému monológu, ktorý počujú iba diváci. Mikeyho atraktívnej slobodnej mamičke v podaní Alleyovej sekundoval John Travolta v úlohe taxikára Jamesa.



Film sa dočkal aj dvoch pokračovaní: Pozri, kto hovorí 2 (1990) a Pozri, kto hovorí 3 (1993). Pod druhé pokračovanie sa režisérsky podpísala tiež režisérka Amy Heckerlingová, ale trojku nakrútil Tom Ropelewski.



V 90. rokoch Alley účinkovala v televíznej dráme David's Mother (Dávidova matka, r. Robert Allan Ackerman, 1994), kde si zahrala matku postihnutého chlapca. Za presvedčivé podanie si vyslúžila opäť cenu Emmy (1995).



Talentovaná herečka neušla pozornosti ani legendárnemu režisérovi Woodymu Allenovi, ktorý ju obsadil do svojej komédie Deconstructing Harry (Pozor na Harryho, 1997). Zmysel pre komediálne úlohy predviedla Alley aj vo filme For Richer or Poorer (Vidláci, r. Bryan Spicer, 1997), v ktorom si zahrala po boku Tima Allena.



Hlavnú postavu, prezidentku firmy na výrobu dámskej bielizne Ronnie Chaseovú, si zahrala v populárnom sitkome Veronica's Closet (Veronika), ktorý v rokoch 1997–2000 vysielala televizná stanica NBC. Alley sa na komediálnom televíznom seriáli podieľala aj producentsky.



Okrem úspechov sprevádzali herečku aj problémy s nadváhou. Koncom roku 2002 výrazne pribrala, čo bulvárne média nie vždy korektne komentovali. Alleyovú to však neodradilo a v roku 2004 sa pustila do odvážneho televízneho projektu s názvom Fat actress (Tučná herečka), v ktorom opisovala svoje zážitky z obdobia, keď výrazne naberala na váhe. Jednotlivé príbehy sa nakrúcali podľa jej denníkov, ktoré si pravidelne písala. Dávku sebavedomia a humoru predviedla aj vo svojej knihe Lose your ass and regain your life (Stratiť zadok a získať späť život, 2005).



V poslednom období sa Alley obajavila napríklad vo filme Accidental Love (Náhodná láska, r. David O. Russell, 2015), alebo v televíznej dráme You Can't Take My Daughter (Moju dcéru si nemôžeš vziať, r. Tori Garrettová, 2020).



Druhým manželom herečky bol v rokoch 1983-1997 Parker Stevenson, s ktorým si adoptovala dve deti.