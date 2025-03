M. Babišová si v novej komédii zahrala so skutočným partnerom

Bratislava 13. marca (TASR) - Fanúšikov romantiky i českého humoru poteší v kinách od štvrtka film režiséra Filipa Oberfalcera Holka od vedle. Na plátna prináša príbeh Kristýny, ktorá sa dozvie, že ju podvádza dlhoročný priateľ. "Rozhodne sa preto ukončiť vzťah a život vziať konečne do vlastných rúk. Do cesty jej okrem nevyžiadaných rodičovských rád vstúpi aj charizmatický Tomáš," približuje spoločnosť Continental film novinku, ktorú distribuuje v slovenských kinách pod názvom Dievča od vedľa.



Hrdinku, ktorá sa ocitne medzi pomyselnými mlynskými kameňmi, hrá Martina Babišová, známa z filmov Po čom muži túžia 2, Prázdniny s Broučkem či Muž so zajačími ušami. Svoju novú postavu vníma ako ženu, ktorá je na svoje okolie až príliš dobrá. Rada však na nakrúcanie spomína aj z toho dôvodu, že sa postavila pred kameru so svojím reálnym životným partnerom. "Jedného môjho partnera vo filme hrá Adam Mišík a druhého Kryštof Bartoš, ktorý je zároveň mojím partnerom aj v reálnom živote," hovorí Babišová.



"Istú chémiu medzi sebou máme prirodzene a verím, že takéto veci sú potom vo filme vidieť," myslí si herečka. "Sme zvyknutí si zo seba robiť srandu, blázniť, hádať sa, zdieľať intímne veci a o to prirodzenejšie je spolu hrať aj podobné scény. Taktiež si dôverujeme a podporujeme sa a mne sa vždy lepšie pracuje s niekým, kto k herectvu pristupuje ako váš parťák," vysvetlila Babišová s tým, že aj erotické scény sa oveľa ľahšie hrajú so skutočným partnerom než s niekým cudzím.



Kryštof Bartoš, ktorý je jedným z najobľúbenejších mladých hercov v Českej republike vďaka seriálom Devadesátky či Zlatá labuť, považuje film Holka od vedle za skvelý v tom, že sa nebojí romantiky. "Niekedy je veľkým nedostatkom romantických komédií to, že vzťahy v nich sú toxické alebo šovinistické, a občas mi príde, že vo filmoch sa za šťastný koniec vydáva niečo, čo ja za šťastný koniec rozhodne nepovažujem. Dievča od vedľa je úplne iná liga a je to naozaj veľmi romantická komédia, možno aj vďaka tomu, že sa s Martinou máme naozaj radi," zhodnotil herec.



Filmové publikum sa môže tešiť aj na spomínaného herca a speváka Adama Mišíka, ďalej na legendárneho Milana Šteindlera, Jitku Sedláčkovú či Václava Upíra Krejčího.