Film Matka na úteku je ´skorokomédia´ o ženách, pre ženy a od žien

Bratislava 1. marca (TASR) - Aj tá najlepšia mama niekedy potrebuje pauzu! To je podtitul českej filmovej novinky Matka na úteku. "Skorokomédiu" o rodine, láske a priateľstve odpremiérovali tento týždeň v Bratislave jej tvorkyne v sprievode herečiek Petry Hřebíčkovej, Lenky Vlasákovej a Jany Švandovej.



"Je to film o ženách, pre ženy a od žien. Hlavnou predstaviteľkou je Sylvia, ktorá jedného dňa toho už má dosť, tak si dá pauzu. Veríme, že každá mama raz potrebuje pauzu," povedala pre TASR Hana Hendrychová, režisérka a spoluscenáristka filmu, ktorý vznikol na motívy knihy Uljany Donátovej Matka v trapu.



Hendrychová si divákov získala už svojím režijným debutom Môj príbeh (2019), prvý celovečerný film venovala téme domáceho násilia. Tentoraz prináša na plátno príbeh Sylvie (Hřebíčková), ktorá má lásku, rodinu, manželstvo a dobrú prácu. Je pracovitá a zodpovedná, všetko zvládne. Preto sa na ňu ostatní spoliehajú. Zrazu však cíti, že sa jej život rúca pod rukami a už to ďalej nevydrží. Má chuť od všetkého utiecť, zobrať si oddychový čas, dať všetko do poriadku, aj sama seba. To chce kamarátku, ktorá jej uvarí medovkový čaj, vypočuje ju a nebude sa jej na nič pýtať. Sylvia stretáva Annu (Vlasáková), na prvý pohľad silnú ženu, ktorú nič nevyvedie z miery. Ale aj ona potrebuje kamarátku, len o tom ešte nevie. "Sylvia stretla spriaznenú dušu. Anna je pravý opak, drsná taxikárka, zrodí sa priateľstvo a ženy si vzájomne pomôžu, film je hlavne o ženskom priateľstve," dodala Hendrychová.



Hřebíčková, ktorá stvárňuje hlavnú hrdinku, milujúcu matku dvoch krásnych detí a oddanú manželku známeho maliara, súhlasí s režisérkou. "Tento film je hlavne o ženskom priateľstve. A, samozrejme, o vzťahoch. Sylvia žije už nejaký čas v určitom stereotype, beží takpovediac na zotrvačník a na začiatku príbehu sa jej ten zotrvačník zastaví," približuje herečka. "Práve vtedy stretne úžasnú ženu, ktorá ju dokáže povzbudiť a nakopnúť, aby sa mohla na chvíľu zastaviť a pozrieť sa na život z inej perspektívy," dodáva Hřebíčková, ktorá verí, že dobré priateľstvo a skvelá kamarátka sú často viac ako akýkoľvek psychológ.



Vo filme ďalej hrajú Jaroslav Plesl, Marek Němec, Bob Klepl, Martin Pechlát, Elizaveta Maximová, Matyáš Svoboda a Valerie Vachková. Matka na úteku je v slovenských kinách od štvrtka 29. februára.