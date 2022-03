Najlepší český dokument minulého roka prišiel do slovenských kín

Bratislava 26. marca (TASR) - Program slovenských kín je bohatší o snímku Jednotka intenzívneho života, ktorá má Českého leva za najlepší dokument. Režisérka Adéla Komrzý počas troch rokov dokumentovala Oddelenie paliatívnej starostlivosti vo Všeobecnej fakultnej nemocnici na Karlovom námestí v Prahe.



"Tím odborníkov pomáha pacientom nájsť riešenie a urobiť rozhodnutie, ktoré pre nich v dobe nekonečných možností umelého predlžovania života môže byť správne," približuje snímku distribučná spoločnosť Film Expanded, ktorá pripravila k projekciám filmu aj podujatia s diskusiami.



Komrzý sa do nakrúcania filmu pustila po osobnej skúsenosti, keď známemu v nemocnici umierala sestra. "Žiaľ, všetko prebehlo nešťastne. Nikto nebol o priebehu zo strany lekárov dobre informovaný, rodina sa topila v hmle a nemala možnosť sa so skutočnosťou vyrovnať. S odstupom času som začala cítiť istú nespravodlivosť a hnev, ktorý vznikol z otázky: Ako je možné, že sme to celé nezvládli lepšie?," spomína režisérka.



Uvedomovala si, že smrť, rovnako ako pôrod, je neoddeliteľnou súčasťou ľudského života. Komrzý prízvukuje, že odchod by mal prebehnúť dôstojne, mal by mať vytvorené dobré podmienky. "Ešte k tomu v situácii, keď v nemocniciach v súčasnosti umiera 80 percent českej spoločnosti (v západnom svete sú tieto čísla porovnateľné), je dôležité niečo zmeniť a do nemocníc a komunikácie vrátiť ľudskosť," dodala.



Film Jednotka intenzívneho života sa stal najlepším dokumentom nedávnych Českých levov, Cien českej filmovej kritiky, získal tiež Špeciálnu cenu poroty karlovarského festivalu. "Prestížne ocenenia len potvrdzujú, že debut talentovanej Adély Komrzý je nesmierne silným a dôležitým filmom o téme, ktorá sa môže týkať nás všetkých," hovorí kreatívny riaditeľ Film Expanded Matej Sotník k snímke o tom, ako prežiť posledné roky života dôstojne a čo najkvalitnejšie, aj keď sú telá ťažko choré. "Paliatívna terapia je u nás pomerne málo známy fenomén, ktorý chceme predstaviť širokej slovenskej spoločnosti a ukázať možnú nádej pre jednotlivcov či ich blízkych," uzavrel.



Film plánujú uvádzať aj na netradičných projekčných miestach. Poputuje na lekárske konferencie či stredné zdravotnícke školy.