Film Neporaziteľní nie je len o športe, je o ľuďoch, ktorí sa nevzdali

Bratislava 14. júla (TASR) - Snímku Neporaziteľní predstavili tvorcovia a herci na MFF Karlove Vary. Festivalovým návštevníkom rozprávali o novom filme jeho herecké hviezdy Ivan Trojan, Hynek Čermák, Lenka Vlasáková, Tomáš Havlínek, Natalia Germani, Vanda Hybnerová, Lenka Krobotová, kameraman Jan Baset Střítežský, režisér Dan Pánek, spoluautor scenára a producent Martin Beinhauer a ďalší členovia štábu.



„Veľkú pozornosť pútala najmä skutočnosť, že Ivan Trojan a Hynek Čermák sa v hlavných úlohách stretávajú po prvý raz vo veľkom filme,“ uvádza distribučná spoločnosť Continental film k snímke, ktorú koproducent Tomáš Jindříšek označil za „dopadový“ príbeh o druhých šanciach s potenciálom spájať ľudí. „Ivan Trojan zdôraznil, že ide o silný ľudský príbeh o prekonávaní strachu, odhodlaní a hľadaní cesty aj v ťažkých životných situáciách,“ dodáva distribučná spoločnosť k snímke. Režisér Dan Pánek počas jej nakrúcania načrel do sveta parahokejistov a označil túto skúsenosť za nesmierne inšpiratívnu. Práve autentickosť a silné emócie patria medzi najväčšie devízy filmu.



Herec Hynek Čermák prijal úlohu kvôli silnej téme o vzťahu otca, syna a partnerky, ktorú stvárňuje Lenka Vlasáková. „Tá vo filme hrá ženu prechádzajúcu vzťahovou krízou, no zároveň si zachováva lásku k svojmu mužovi - aj za cenu toho, že chodí na terapie,“ približuje distribučná spoločnosť s tým, že Vanda Hybnerová stvárnila ambicióznu manažérku, ktorá vsadí na projekt hlavného hrdinu a zažije s ním aj nezabudnuteľnú atmosféru ostravských hokejových zápasov. Práve v Ostrave sa uskutoční aj oficiálna premiéra filmu. Do jeho obsadenia sa zaradil aj Til Schweiger, ktorého oslovil koproducent Petr Jákl. Po prečítaní scenára hviezdny nemecký herec rolu okamžite prijal.



„Film Neporaziteľní nie je len o športe - rozpráva o ľuďoch, ktorí sa nevzdali, o druhých šanciach a o víťazstvách, ktoré sa nedajú zmerať bodmi na výsledkovej tabuli,“ poznamenáva distribučná spoločnosť k snímke, ktorá vstúpi do slovenských kín 20. novembra.











Link na trailer: