Film Nočný pokoj tematizuje strach, skúsenosť s ním má aj J. Pecháček

Bratislava 6. decembra (TASR) - Program kín spestril česko-slovenský film Nočný pokoj. "Je ponorom do duše človeka dnešnej doby," približuje distribučná spoločnosť CinemArt SK "slow-burn triler" s detektívnymi prvkami. V netradičnom žánri si po boku českých kolegov zahrala aj herečka pochádzajúca zo Slovenska Judit Pecháček (Bárdos). "Scenár ma zaujal svojou tajomnosťou. Zaujímalo ma, ako to bude nasnímané a najmä ten strach, s ktorým film pracuje," povedala pre TASR Pecháček na bratislavskej premiére filmu, kam zavítala z Prahy, kde v súčasnosti žije.



Do filmu o človeku, ktorý sa v obavách o svoje majetky a svojich blízkych začne čoraz viac uzatvárať do seba a pripravovať sa na najhoršie, si Pecháček vybral režisér pre priezračný pohľad. Ten predstavoval opozitum k temnému pohľadu hlavnej postavy pána M., o dobre situovaného muža, ktorý počas zahraničnej pracovnej cesty náhodou na letisku spozoruje podozrivo vyzerajúceho mladíka. Zdanlivo bezvýznamná výmena pohľadov a niekoľkých slov roztočí špirálu nečakaných udalostí. Postupne sa začne M. zmocňovať pocit strachu a paranoidných myšlienok. Muž sa snaží odhaliť svojho prenasledovateľa a pripraviť sa na možný útok, ale obranné plány ho zavedú do čoraz temnejších situácií, ktoré narušia jeho vzťah s priateľkou a kolegami.



Priateľku stvárňuje práve Judit Pecháček. "Silvia je síce hlavná ženská postava, ale plocha, na ktorej ju vidíme, je malá, takže sa príliš veľa o nej nedozvieme. Je to žena, ktorá sa snaží mať plnohodnotný vzťah so svojím partnerom, ale on práve pre svoje problémy v hlave začne ísť iným smerom než ona. Vzďaľujú sa od seba, ich vzťah stále viac a viac chladne," priblížila herečka.



Zároveň priznala, že sa do podobnej situácie ako filmový M. zatiaľ nedostala. Strach ju nepremohol natoľko, aby ju ovládla paranoja, ale má s ním svoju skúsenosť. "Dlhodobý strach som v hlave nemala, párkrát som sa bála večer v parku. Pamätám si, že sme tam boli s kamoškami a nejaký muž na nás vytiahol nôž, utiekli sme, nič sa nestalo, ale zvláštne mi bilo srdce, až v krku. Niekedy mám strach pri šoférovaní, keď hrozí nebezpečie šmyku alebo keď vidím nehodu," prezradila Pecháček.



V snímke Nočný pokoj, ktorá je druhým celovečerným filmom režiséra Michala Hogenauera (Tiché dotyky), sa predstaví po boku českého herca Pavla Gajdoša.