Novinka filmového mága Luca Bessona nie je pre slabé povahy

Bratislava 20. júla (TASR) - Filmový mág Luc Besson, tentoraz ako producent a autor scenára, prináša divákom nekompromisný, čistokrvný horor, inšpirovaný láskou divákov k režisérovej animovanej trilógii. Francúzsku snímku Arthur: Prekliatie uvedie do kín Magic Box Slovakia 4. augusta. "Rozhodne nie je pre slabé povahy a už vôbec nie pre deti," avizuje distribučná spoločnosť.



V priebehu rokov navštevovali nadšení fanúšikovia miesto nakrúcania trilógie Arthur a Minimojovia v rámci moderného trendu objavovania opustených domov. To sa pre Bessona stalo inšpiráciou k novému filmu.



Alex je už od detstva veľkým fanúšikom filmu Arthur a Minimojovia. K 18. narodeninám mu jeho priatelia pripravia prekvapenie v podobe spoločného výletu do domu, kde sa film nakrúcal. Alexovi sa tak splní sen. Nikto z nich však netuší, že sa vydávajú do smrtiacej pasce. Z návštevy vysnívaného miesta sa stáva najhrôzostrašnejšia nočná mora.





Trailer: