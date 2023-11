Film o českej skokanke a pornoherečke čaká bratislavská premiéra

Bratislava 21. novembra (TASR) - Debutový celovečerný hraný film s názvom Jej telo predstaví v utorok na slávnostnej premiére v Bratislave dokumentaristka Natália Císařovská. Česko-slovenský film je inšpirovaný skutočným príbehom Andrey Absolonovej. Talentovaná skokanka do vody sa v dôsledku zdravotných komplikácií stane namiesto jednej z najlepších športovkýň jedna z najlepších pornoherečiek.



Andrea Absolonová v 90. rokoch ovládala v tej dobe veľmi obľúbený šport - skoky do vody. V útlom veku sa stala päťnásobnou majsterkou Českej republiky v skoku z desaťmetrovej veže, na Majstrovstvách sveta obsadila 5. miesto, na Majstrovstvách Európy 3., bola členkou českého olympijského tímu. Jej veľmi dobre rozbehnutú kariéru ukončilo vážne poranenie chrbtice. Následnou zhodou okolností sa ako krásna blondína dostala k foteniu nahých fotografií, čím bola už iba na krok k nakrúcaniu filmov pre dospelých.



"Tak ako kedysi ovládala a využívala svoje telo v športe, využíva ho aj pri natáčaní pornofilmov. Má slávu, peniaze, pohodlný život, nezávislosť. Nakoniec však predsa len bude musieť spomaliť," naznačuje líniu filmu o pornoherečke so pseudonymom Lea De Mae distribučná spoločnosť Bontonfilm. Do kín ho uvedie vo štvrtok 23. novembra.



Hlavnú úlohu v životopisnej dráme stvárňuje Natália Germáni, v ďalších úlohách sa predstavia Denisa Barešová, ktorá hrá jej sestru, tiež skokanku. V postavách rodičov vystupujú Zuzana Mauréry a Martin Finger, trénerkou je Zuzana Stivínová. Ďalej účinkujú Cyril Dobrý, Martin Valihora, Tereza Švejdová, Karolína Krézlová, Andrej Polák, Roman Polák a iní.



Titulnou piesňou filmu "o tele, túžbe uspieť, športe, filmoch pre dospelých, ale aj o sesterskom vzťahu, rodine a dôsledkoch určitých rozhodnutí" je pieseň Climb Up High. Jej autormi sú Aid Kid, Justin Lavash a Maryland. V klipe sú použité filmové zábery, ktoré spolu s hudbou ešte viac priblížia život Absolonovej. Úspešná česká skokanka do vody a slávna pornoherečka zomrela na následky rakoviny mozgu v roku 2004 vo veku 27 rokov.