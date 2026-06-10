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O titulnú pieseň komédie Kavej 2 sa postarali Heľenine oči
Počas nadchádzajúcej letnej sezóny zaradí kapela Heľenine oči túto čerstvú novinku do svojho koncertného repertoáru.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Pokračovanie slovenskej komédie Kavej 2 má titulnú pieseň. Novinku „Nalej mi Kavej“ od populárnej kapely Heľenine oči sprevádza aj videoklip. TASR o tom informovala Katarína Procházková z distribučnej spoločnosti Continental film, ktorá film prinesie do kín.
Spojenie s úspešným filmom bolo pre prešovskú kapelu novou kreatívnou aj profesionálnou výzvou. „Príbeh Kláry a Veroniky totiž sľubuje bláznivú babskú jazdu na Šírave, svokrovské katastrofy a čistý východniarsky temperament, ktorý s hudbou Heľeniných očí dokonale ladí,“ uvádza distribučná spoločnosť. Poznamenáva, že finálnym impulzom bolo osobné prepojenie a spoločná motorkárska minulosť lídra kapely s režisérom filmu Lukášom Zednikovičom, ktorého vášeň pre toto dielo bola okamžite nákazlivá.
„Keď mi zavolali s ponukou na titulnú pesničku k filmu Kavej 2, museli sme sa v kapele najprv zamyslieť a zvážiť, či do toho ideme. Stať sa súčasťou takto úspešného projektu bola pre nás výzva. Rozhodnutie nakoniec padlo po rozhovore s režisérom Lukášom Zednikovičom. V telefóne mi vysvetlil, ako film vidí svojimi očami a ja som sa rád nechal nakaziť jeho vášňou pre toto dielo,“ vysvetľuje frontman kapely Heľenine oči Martin Mihalčín. Nová letná hymna Nalej mi Kavej sa podľa jej autorov rodila s absolútnou ľahkosťou a obrovskou dávkou pozitívnej energie. Mihalčín do nej pretavil slnko, pohodu a partiu priateľov, no okorenil ju aj štipkou vzťahovej reality.
Ako ďalej vysvetľuje distribučná spoločnosť, výber hudobného partnera pre filmové pokračovanie komédie bol zo strany tvorcov jednoznačný. Vzhľadom na lokálne ukotvenie príbehu hľadala produkcia autentický hlas priamo z regiónu, ktorý by dokázal pretaviť náladu filmu do chytľavej hudobnej podoby.
„Chceli sme, aby vznikla pesnička, ktorá bude ako Kavej 2, a teda o priateľstve, láske, bude v nej radosť, život a ľudia si ju budú spievať a tešiť sa. Keďže film sa točil hlavne na východe a hovorí sa v ňom nárečím, prirodzene sme hľadali kapelu z tohto regiónu,“ vysvetľuje producent filmu Daniel Dangl s tým, že Heľenine oči si tvorcovia ku Kavej 2 vedeli hneď predstaviť. „Oslovili sme ich a keď nám Martin prvýkrát pustil demo verziu, boli sme nadšení. Hneď sme vedeli, že toto bude fungovať. Milujeme tú pesničku a sami si ju spievame dookola. Veríme, že sa bude páčiť aj ľuďom,“ hovorí Dangl.
Počas nadchádzajúcej letnej sezóny zaradí kapela Heľenine oči túto čerstvú novinku do svojho koncertného repertoáru. Okrem slovenského publika ju zaspieva aj na letných festivaloch v Poľsku a Českej republike.
Spojenie s úspešným filmom bolo pre prešovskú kapelu novou kreatívnou aj profesionálnou výzvou. „Príbeh Kláry a Veroniky totiž sľubuje bláznivú babskú jazdu na Šírave, svokrovské katastrofy a čistý východniarsky temperament, ktorý s hudbou Heľeniných očí dokonale ladí,“ uvádza distribučná spoločnosť. Poznamenáva, že finálnym impulzom bolo osobné prepojenie a spoločná motorkárska minulosť lídra kapely s režisérom filmu Lukášom Zednikovičom, ktorého vášeň pre toto dielo bola okamžite nákazlivá.
„Keď mi zavolali s ponukou na titulnú pesničku k filmu Kavej 2, museli sme sa v kapele najprv zamyslieť a zvážiť, či do toho ideme. Stať sa súčasťou takto úspešného projektu bola pre nás výzva. Rozhodnutie nakoniec padlo po rozhovore s režisérom Lukášom Zednikovičom. V telefóne mi vysvetlil, ako film vidí svojimi očami a ja som sa rád nechal nakaziť jeho vášňou pre toto dielo,“ vysvetľuje frontman kapely Heľenine oči Martin Mihalčín. Nová letná hymna Nalej mi Kavej sa podľa jej autorov rodila s absolútnou ľahkosťou a obrovskou dávkou pozitívnej energie. Mihalčín do nej pretavil slnko, pohodu a partiu priateľov, no okorenil ju aj štipkou vzťahovej reality.
Ako ďalej vysvetľuje distribučná spoločnosť, výber hudobného partnera pre filmové pokračovanie komédie bol zo strany tvorcov jednoznačný. Vzhľadom na lokálne ukotvenie príbehu hľadala produkcia autentický hlas priamo z regiónu, ktorý by dokázal pretaviť náladu filmu do chytľavej hudobnej podoby.
„Chceli sme, aby vznikla pesnička, ktorá bude ako Kavej 2, a teda o priateľstve, láske, bude v nej radosť, život a ľudia si ju budú spievať a tešiť sa. Keďže film sa točil hlavne na východe a hovorí sa v ňom nárečím, prirodzene sme hľadali kapelu z tohto regiónu,“ vysvetľuje producent filmu Daniel Dangl s tým, že Heľenine oči si tvorcovia ku Kavej 2 vedeli hneď predstaviť. „Oslovili sme ich a keď nám Martin prvýkrát pustil demo verziu, boli sme nadšení. Hneď sme vedeli, že toto bude fungovať. Milujeme tú pesničku a sami si ju spievame dookola. Veríme, že sa bude páčiť aj ľuďom,“ hovorí Dangl.
Počas nadchádzajúcej letnej sezóny zaradí kapela Heľenine oči túto čerstvú novinku do svojho koncertného repertoáru. Okrem slovenského publika ju zaspieva aj na letných festivaloch v Poľsku a Českej republike.