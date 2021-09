Obľúbená česká herečka Daniela Kolářová má 75 rokov

Cheb/Bratislava 21. septembra (TASR) – Daniela Kolářová patrí k najobľúbenejším a najobsadzovanejším českým herečkám. Účinkovala vo viac než stovke filmov, seriálov či televíznych inscenácií – vrátane komédií ako boli Léto s kovbojem, Na samotě u lesa, či Kulový blesk. Z novších snímok možno spomenúť filmy Vratné Lahve či Kawasakiho růže.



V utorok 21. septembra bude mať herečka Daniela Kolářová 75 rokov.



Daniela Kolářová sa narodila 21. septembra 1946 v Chebe na západe Čiech. Rodičia sa krátko po jej narodení rozviedli a matka sa s dcérkou presťahovala do Karlových Varov – získala tu miesto účtovníčky v miestnom divadle. Vďaka tomu sa Daniela Kolářová už od detstva pohybovala v divadelnom prostredí. Už v deviatich rokoch získala prvú malú rolu v rozprávke Císařovy šaty. Aj na karlovarskom gymnáziu hrala v študentskom divadle (Štycháček, neskôr Kapsa).



V rokoch 1964 - 1968 študovala Kolářová na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe (DAMU). Po jej absolvovaní nastúpila do pražského Divadla S. K. Neumanna (dnes Divadlo pod Palmovkou). V roku 1971 sa stala členkou pražského Divadla na Vinohradech, spolupracovala aj s ďalšími divadelnými scénami.



Pred kamerou debutovala v televíznej snímke Konec velké epochy (1965). V zahraničí ocenené dielo Jindřišky Smetanovej a Antonína Moskalyka (Cena kritiky na festivale PRIX ITALIA) však ostalo v trezore, keďže katastrofická téma – obsadenie Zeme mimozemskou civilizáciou – sa neskôr javila ako predtucha hroziacej sovietskej okupácie.



Veľkú hereckú príležitosť ponúkol mladej herečke režisér Hynek Bočan – obsadil ju roly Bohunky Augustovej vo svojej trpkej komédii Soukromá vichřice, ktorú v roku 1967 nakrútil podľa rovnomennej literárnej predlohy Vladimíra Párala.



V historickom filme Slasti Otce vlasti (r. Karel Steklý, 1969) sa pred kamerou stretla s Jaromírom Hanzlíkom. Zahrala si tiež v kriminálke Na kolejích čeká vrah (r. Josef Mach, 1970) a v ďalšej komediálnej snímke na motívy z českých dejín – v muzikáli Noc na Karlštejně (r. Zdeněk Podskalský, r. 1973).



Opäť s Hanzlíkom herečka vytvorila dvojicu v obľúbenej romantickej komédii Léto s kovbojem (r. Ivo Novák, 1976) odohrávajúcej sa v malebnom prostredí českého vidieka. Zatiaľ čo tu hrala Kolářová čerstvú absolventku psychológie Doubravku, v tom istom roku ju režisér Jiří Menzel obsadil do úlohy matky dvoch detí v komédii Na samotě u lesa. Jej hereckým partnerom bol autor scenára Zdeněk Svěrák.



Spolu s Josefom Abrhámom sa Kolářová predstavila v nezabudnuteľnej absurdnej komédii Kulový blesk o mnohonásobnej výmene bytov – podľa Svěrákovho námetu ju nakrútili Ladislav Smoljak a Zdeněk Podskalský v roku 1978.



Rovnako úspešne sa Daniela Kolářová uplatňovala v televíznych seriáloch. K prvým patril prvý český sitcom Taková normální rodinka. Nasledovali obľúbené seriály Nemocnice na kraji města, Doktor z vejminku, či My všichni školou povinní.



Po Novembri ´89 herečka vstúpila do politiky a v rokoch 1990-1992 zastávala post poslankyne Českej národnej rady za Občanské fórum – po jeho rozpade sa angažovala v Občanskej demokratickej aliancii. Potom sa však opäť vrátila k hereckej práci. V roku 1994 sa objavila po boku Zdeňka Svěráka vo filme jeho syna Jana Akumulátor 1.



Kolářová so Svěrákom stvárnili manželov Tkalounovcov aj v populárnej komédii Vratné láhve. V roku 2007 ju opäť podľa scenára svojho otca nakrútil Jan Svěrák. Za pozornosť stojí detail – fotografia manželov z mladosti, ktorá sa vo filme objaví, pochádza z nakrúcania snímky Na samotě u lesa. Filmovú manželku hlavného hrdinu v podaní Martina Hubu hrala v dráme Jana Hřebejka Kawasakiho růže (2009).



Daniela Kolářová pracuje aj pre Český rozhlas a v roku 2001 získala 1. miesto v ankete Neviditeľný herec. Za svoj vynikajúci herecký výkon v inscenácii U cíle Thomasa Bernharda v pražskom Divadle Komedie získala v roku 2005 Cenu Alfréda Radoka. V roku 2018 na Febiofeste získala cenu Kristián za celoživotné majstrovstvo.



Herečka sa venovala charite ako predsedníčka správnej rady nadácie Duha, starajúcej sa o dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Bola vydatá za herca a režiséra Divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta (1946-2017). Po štrnástich rokoch manželstva sa rozviedli, ale v polovici 90. rokov sa vzali druhýkrát. Majú spolu synov Šimona a Matěja.



Na budúci rok by mali diváci vidieť Danielu Kolářovú v ďalšom spoločnom diele Zdeňka a Jana Svěrákovcov, vo filme Betlémské světlo.