Oceňovaná filmová herečka Faye Dunaway bude mať 80 rokov

Bascom/Bratislava 14. januára (TASR) – Americká herečka Faye Dunaway je považovaná za jednu z najtalentovanejších a najkrajších herečiek svojej generácie. Filmy, v ktorých účinkovala ako napríklad Bonnie a Clyde (1967) a Čínska štvrť (1974), sa nachádzajú na zozname 100 najlepších filmov americkej kinematografie.



V roku 1997 sa herečka objavila v rebríčku časopisu Empire Magazine medzi stovkou najväčších hviezd filmovej histórie. Je držiteľkou mnohých ocenení, vrátane Oscara (1976 za film Network), Zlatého glóbusu (1976 Network, 1984 Ellis Island, 1998 Gia), ceny Bafta (1967 Bonnie a Clyde, 1967 Hurry Sundown).



Magazín People ju v roku 1994 zaradil na zoznam 50 najkrajších ľudí. Vo štvrtok 14. januára oslávi Faye Dunaway životné jubileum, 80. rokov.



Dorothy Faye Dunaway sa narodila 14. januára 1941 v Bascome na Floride v Spojených štátoch amerických. Jej otec bol poddôstojníkom americkej armády a vďaka tomu prežila svoje detstvo neustálym cestovaním po Spojených štátoch a Európe. Už od mladosti chodila na tanečné kurzy, step, klavír a spev. Študovala na divadelnej katedre Bostonskej univerzity. V roku 1962 navštevovala herecký kurz v Americkom národnom divadle a akadémii. V tom istom roku sa po prvý raz objavila na Broadwai v hre Človek do každého počasia.



Prvú filmovú úlohu získala Dunaway v komediálnom kriminálnom filme The Happening (1967), v ktorom sa objavila po boku Anthonyho Quinna. Hodnotenie kritikov bolo pozitívne a ešte v tom istom roku získala herečka aj vedľajšiu úlohu vo filme Hurry Sundown a hlavnú rolu vo filme režiséra Arthura Penna Bonnie a Clyde.



Úloha príťažlivej zlodejky a vrahyne Bonnie Parkerovej z nej urobila sexsymbol 60. rokov 20. storočia. Film bol nominovaný na desať Oscarov a Dunaway získala prvú nomináciu za najlepšiu herečku. Jej výkon jej vyniesol cenu Bafta pre najlepšieho nováčika.



V roku 1968 sa Dunaway objavila po boku Steva McQueena v kriminálnej dráme Prípad Thomasa Crowna, z ktorej sa stal takisto kasový trhák a McQueen ju označil za najlepšiu herečku, s ktorou kedy hral.



Medzi jej najlepšie filmy patrí dráma Tichá dohoda (1969) režiséra Elia Kazana, western Malý veľký muž (1970), adaptácia klasiky A. Dumasa Traja mušketieri (1973), katastrofický film Sklenené peklo (1974). Po boku Jacka Nicholsona si zahrala vo filme režiséra Romana Polanskeho Čínska štvrť (1974), ktorý získal až 11 nominácií na Oscara. Takisto hrala v politickom thrilleri Tri dni kondora (1975) s Robertom Redfordom.



Svojho prvého Oscara získala za satirickú snímku Network (1976). Po zisku Oscara sa Dunaway na krátky čas stiahla do úzadia. Prvé manželstvo so spevákom Petrom Wolfom sa jej rozpadlo (1974 – 1979). Nadviazala vzťah s anglickým fotografom Terrym O'Neillom a triumfálne sa vrátila aj k herectvu. Natočila thriller Oči Laury Marsovej (1978), objavila sa v televíznom filme Evita Perónová (1981). Jej kariéra sa v nasledujúcich rokoch posunula k nezávislejším filmom.



Úspech, a tiež Zlatý glóbus za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe jej priniesol televízny seriál Ellis Island (1984), nomináciu si vyslúžila aj za snímku Štamgast (1987) nakrútenú podľa literárnej predlohy legendárneho Charlesa Bukowského. Ďalej možno spomenúť film Arizonský sen (1993), ktorý nakrútil Emir Kusturica, snímku Opilci (Drunks, 1995) či thriller Aféra Tomasa Crowna (1999).



V roku 2001 si herečka vyskúšala aj úlohu režisérky. Podľa predlohy Tennesseeho Williamsa režírovala krátky film Žltý vták. V poslednom období sa objavila ešte v snímkach Pravidlá vášne (2002), či The Case for Christ (2017, literárna predloha, ktorej autorom je Lee Strobel, vyšla v slovenčine pod názvom Kauza Kristus). Televízni diváci ju poznajú zo seriálov Columbo, Alias, Kriminálka Las Vegas, či Chirurgovia (2009) a i.



Faye Dunaway si úzkostlivo stráži svoj súkromný život. Ani jej druhé manželstvo sa nenaplnilo. S fotografom Terrym O'Neillom si adoptovali syna Liama, ale v manželstve vydržali len štyri roky (1984 – 1987). Medzi jej životných partnerov patril aj taliansky herec Marcello Mastroianni.



Od roku 1996 má herečka aj svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.