Paul Walker, herec z úspešnej série Rýchlo a zbesilo, by mal 50 rokov

Glendale/Bratislava 12. septembra (TASR) – Už ako batoľa účinkoval v reklame na plienky Pampers. V mladosti sa živil ako príležitostný herec a bol známy aj v oblasti modelingu. Fanúšikovia strieborného plátna si ho však pamätajú najmä ako policajta Briana O'Connera v úspešnej sérii akčných filmov Rýchlo a zbesilo.



V utorok 12. septembra uplynie 50 rokov od narodenia amerického herca Paula Walkera.



Paul William Walker IV., ktorý mal írsko-anglicko-nemecký pôvod, sa narodil 12. septembra 1973 v americkom meste Glendale v okrese Los Angeles. Vyštudoval kresťanskú strednú školu a vysokoškolské vzdelanie získal v odbore morskej biológie.



Už od dvoch rokov pôsobil v modelingu. Ako herec sa začal objavovať od roku 1985, účinkoval v seriáloch Mladí a nepokojní (1973 - 1980), Cesta do neba (1984 - 1989) či Throb (1986).



Prvá filmová úloha prišla v roku 1986 v horore Príšera zo šatníku. Výraznejšiu úlohu získal v roku 1998 v komédii Blázni v parku. Jeho kariéra pokračovala ďalšími úlohami vo filmoch Varsity Blues (1999), Takmer bez šance (1999), Také normálne dievča (1999) a Lebky (2000).



Absolútny celosvetový úspech Walker dosiahol odštartovaním série filmov Rýchlo a zbesilo. Prvý diel, režírovaný Robom Cohenom vznikol v roku 2001. V snímkach stvárnil policajta O´Connera, ktorý sa stal priateľom a parťákom Dominica Toretta v podaní herca Vina Diesela.



Vzápätí sa začal objavovať v hlavných rolách vo filmoch Jazda do pekiel (2001) či Prúd času (2003). V roku 2003 účinkoval v očakávanom pokračovaní Rýchlo a zbesilo 2. Nasledovali filmy Do hlbiny (2005) a Vlajky našich otcov (2006).



Prelomom v kariére bol pre Walkera akčný triler Zbesilý útek (2006). V ten istý rok zároveň účinkoval v pokračovaní Rýchlo a zbesilo 3. Nasledovali snímky Osem statočných (2006), Bobby Z (2007) či thriller Rozsudok smrti (2008). K projektu Rýchlo a zbesilo sa štvrtým pokračovaním (2009) opätovne vrátil k téme rýchlych áut a akčných scén, čím sa definitívne etabloval v Hollywoode.



V roku 2010 si zahral v akčnom trileri Gangsteri a o rok nato opäť stvárnil O´Connera v Rýchlo a zbesilo 5 (2011). Kým sa začal nakrúcať 6. diel úspešnej série, sa Walker objavil vo filmoch Štvanec (2013) a Historky zo záložne z roku 2013. V tom istom roku podpisuje zmluvy na nakrúcanie filmov Závod s časom (2013), Zakázaná zóna (2014) a Rýchlo a zbesilo 7 (2015).



Počas nakrúcania siedmeho pokračovania Rýchlo a zbesilo došlo k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej 30. novembra 2013 Paul Walker zahynul.



Herec bol v osudnú sobotu spolujazdcom v červenom Porsche Carrera GT z roku 2005, ktoré šoféroval jeho priateľ Roger Rodas. Vozidlo narazilo do stĺpu pouličného osvetlenia a do stromu, potom explodovalo a pohltili ho plamene. Walker sa vtedy vracal z charitatívnej akcie v prospech obetí tajfúnu Haiyan na Filipínach zo Santa Clarite v Kalifornii.



Produkciu filmu po úmrtí vtedy 40-ročného Walkera na tri týždne zastavili a premiéru odložili o niekoľko mesiacov neskôr na 10. apríla 2015. Len prvých šesť dielov série celosvetovo zarobili vyše dve miliardy dolárov. V siedmom pokračovaní po jeho úmrtí ho prostredníctvom filmárskej technológie a vizuálnych efektov zastúpili jeho bratia Caleb a Cody Walkerovci. Film prilákal do kín rekordný počet divákov a medzinárodne zarobil viac ako 1,5 miliardy dolárov.



V roku 2015 herecký kolega Diesel pomenoval svoju dcéru po svojom nebohom priateľovi Walkerovi. Diesel je zároveň krstným otcom Walkerovej dcéry Meadow, ktorá sa narodila v roku 1998. Meadow sa drží otcovho príkladu, je modelka a herečka. Tento rok herecky debutovala ako letuška vo filme Fast X, v 10. pokračovaní série Rýchlo a zbesilo. V snímke sa prostredníctvom archívnych záberov objavila aj po boku svojho otca.



Paul Walker sa venoval aj dobročinnosti v rámci svojej neziskovej organizácii Reach Out Worldwide, ktorú založil v roku 2010 s cieľom poskytnúť pomoc regiónom zničeným prírodnými katastrofami.