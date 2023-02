Herec David Matásek, známy ako Kendy z básnikov, oslavuje okrúhliny

Bratislava/Praha 14. februára (TASR) - Český herec David Matásek sa zapísal do sŕdc divákov najmä ako Kendy zo série filmov o básnikoch. Išlo o jednu z jeho prvých hereckých príležitostí. Odvtedy sa objavil vo všetkých piatich pokračovaniach obľúbenej komédie, ale tiež v desiatkach ďalších filmov, televíznych inscenácií a seriálov. Navyše sa etabloval ako divadelný herec – a to predovšetkým na doskách Národného divadla.



Český herec, hudobník a režisér David Matásek sa v utorok 14. februára dožíva 60 rokov.



David Matásek sa narodil 14. februára 1963 v Prahe, časť detstva a mladosti ale strávil v Hradci Králové, kde mal jeho otec zamestnanie. Pochádza z umelecky založenej rodiny, otec pôsobil ako scénograf, matka ako grafička. Cez záujem o recitáciu a literatúru sa David Matásek napokon dostal k divadlu. V roku 1984 absolvoval štúdium na hudobno-dramatickom oddelení pražského Štátneho konzervatória.



Niekoľko rokov pôsobil na voľnej nohe a herecké aktivity kombinoval s hudobnými. Spolu s Danielom Landom pôsobili v kontroverznej skupine Orlík, ktorá mala obdivovateľov aj medzi pravicovými extrémistami a zvykne sa označovať za prvú českú skinheadskú skupinu. Dnes to Matásek označuje za mladícku nerozvážnosť a so svojím vtedajším videním sveta sa nestotožňuje.



V roku 1991 získal angažmán v Národnom divadle (ND), kde pôsobil do roku 1995. Potom strávil sedem rokov na doskách Divadla komedie, aby sa napokon v roku 2002 opäť vrátil na prvú českú divadelnú scénu. V činohre ND dostal herecké príležitosti v klasickom repertoári (Lakomec, Richard III., Cyrano z Bergeracu), ale i v modernejších inscenáciách. Popri tom dlhodobo spolupracuje s Divadlom v Řeznické, kde si vyskúšal aj post režiséra.



Vo filme mu prvú hereckú príležitosť ponúkol režisér Dušan Klein. Ešte ako študenta konzervatória ho obsadil do filmu Jak svět přichází o básníky (1982) do úlohy najlepšieho kamaráta hlavného hrdinu Štěpána Šafránka (Pavel Kříž). Divácky populárna komédia sa dočkala ďalších piatich pokračovaní a Matásek hral vo všetkých: Jak básníci přicházejí o iluze (1984), Jak básníkům chutná život (1987), Konec básníků v Čechách (1993), Jak básníci neztrácejí nadějí (2004) a Jak básníci čekají na zázrak (2016).



Diváci mohli Matáska vidieť vo filmoch Davida Ondříčka Samotáři (2000) či Jedna ruka netleská (2003). Venoval sa tiež televíznej a seriálovej tvorbe. V roku 1986 si zahral v televíznom seriáli Bylo nás šest, neskôr sa objavil v seriáloch Letiště (2006-07) či Polda (2016-2022).



Vo dvojici s Viktorom Preissom zažiaril v sérii kriminálnych príbehov nakrútených podľa próz Hany Proškovej, pričom Preiss stvárnil policajného vyšetrovateľa Vašátka a David Matásek výtvarníka Horáca, ktorý sa amatérsky "pletie" do vyšetrovania – najnovšie dva diely vysielala Česká televízia začiatkom roku 2023.







