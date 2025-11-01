< sekcia Magazín
Film Potopa bude súťažiť na prestížnom festivale Latinskej Ameriky
Bratislava 1. novembra (TASR) - Slovenský film Potopa režiséra Martina Gondu bol vybraný do medzinárodnej súťaže 40. ročníka Festivalu Internacional de Cine de Mar del Plata v Argentíne (6. - 16. 11.). „Ide o jediný latinsko-americký filmový festival kategórie A, ktorý sa koná od roku 1954 a patrí medzi najvýznamnejšie prehliadky autorskej kinematografie na svete,“ uvádza distribučná spoločnosť Continental film k festivalu, ktorý snímku slovenského tvorcu uvedie v svetovej premiére 7. novembra. Do slovenských kín bude film uvedený 4. decembra.
Rozpráva príbeh z komunistického Československa z roku 1980. Mara má 15 rokov a túži sa stať pilotkou a opustiť dedinský život. Jej otec Alexander, rusínsky roľník a vdovec, však trvá na tom, aby zostala doma a pokračovala v práci na rodnej pôde. Keď ich dolinu čaká zatopenie pre výstavbu vodnej nádrže Starina, obaja sa musia vyrovnať so stratou domova a rodinného dedičstva. Zároveň hľadajú cestu k vzájomnému zmiereniu uprostred zápasu medzi tradíciou, identitou a túžbou po slobode.
Film sa odohráva na pozadí reálnych udalostí spojených s výstavbou vodárenskej nádrže Starina, budovanej v rokoch 1981 až 1987 v blízkosti mesta Snina na východe Slovenska. Jej výstavbe museli ustúpiť obce Starina, Zvala, Smolník, Veľká Poľana, Ruské, Dara a Ostrožnica, kde žili obyvatelia prevažne rusínskej národnosti. „Film Potopa ukazuje, že aj napriek vykoreneniu a strate domova si rusínska menšina dokázala zachovať svoju kultúru a identitu,“ poznamenáva distribučná spoločnosť.
„Vždy ma zaujímali miesta, kde kedysi pulzoval život a dnes sú prázdne. Ako chlapca ma fascinoval pocit, že aj miesto, kde žijem, je nestále a raz tu už nebude. So zánikom spoločenstiev a kultúry sú previazané aj moje spomienky. Potopa je pre mňa príspevkom do kolektívnej pamäti,“ hovorí režisér Martin Gonda.
Podľa producenta Tomáša Giča ide o mimoriadne poctivý a dôsledne vyvíjaný projekt. „Scenár prešiel viacerými medzinárodnými workshopmi. Keďže sme chceli zachovať autentickosť prostredia, väčšina hercov pochádza priamo z rusínskej komunity. Podobne ako v jeho predchádzajúcich filmoch, režisér kombinuje profesionálnych hercov s nehercami,“ približuje Gič.
„Neherci vďaka precíznej režisérskej práci priniesli do filmu prirodzenosť a silu vlastnej skúsenosti,“ dodáva producent snímky, ktorá vznikla v slovensko-česko-poľsko-belgickej koprodukcii.
Viacerých protagonistov tvorcovia našli aj medzi profesionálnymi hercami z rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove. Napríklad Jozefa Pantlikáša (postava Marinho otca), Vladimíra Čemu, Jevgenija Libezňuka, Igora Lattu, či Svetlanu Škovranovú.
