Legendárny český herec Josef Kemr sa narodil pred 100 rokmi

Praha/Bratislava 20. júna (TASR) - Patrí medzi najznámejších českých hercov, ktorý počas svojho života stvárnil stovky nezabudnuteľných divadelných, filmových, televíznych a rozhlasových postáv. Mnohí poznajú Josefa Kemra ako deda Komárka zo slávnej komediálnej klasiky Na samotě u lesa alebo ako Bohouša Císařa z obľúbeného seriálu Chalupári. Bol však nielen vynikajúcim umelcom, ale pre mnohých aj silnou morálnou autoritou, ktorá dvihla svoj hlas proti komunistom a odmietla prijať titul Zaslúžilý umelec.



Od narodenia legendárneho českého herca, predstaviteľa výrazných komických i tragikomických postáv, uplynie dnes (20. júna) 100 rokov.



Josef Kemr sa narodil 20. júna 1922 v Prahe do rodiny obuvníka. Už v detstve vystupoval ako komparzista v Divadle na Vinohradech. Prvýkrát sa postavil na divadelné dosky ako jedenásťročný v predstavení Polská krev.



Otec budúceho vynikajúceho herca však nechcel, aby sa venoval divadlu a tak Josef Kemr vyštudoval v roku 1942 obchodnú akadémiu na Žižkove. Popri tom pracoval ako predavač, čašník, premietač a elektromontér.



Herectvu sa začal profesionálne venovať v kočovnej divadelnej spoločnosti Anny Budínskej-Červíčkovej, v ktorej vystupoval v rokoch 1942 až 1945. Nasledovali angažmány v divadle v Kladne (1945-1947), v pražských divadlách Akropolis (1947-1948), Divadlo S. K. Neumanna (1948-1950) a Městská divadlá pražská (1950-1965). Členom činohry Národného divadla v Prahe sa stal v roku 1965.



Vo filme začínal najskôr najmä v komických úlohách. Zahral si napríklad v komédii Škola základ života (1938) či Cesta do hlubin študákovi duše (1939). Neskôr v tandeme s Jaroslavom Marvanom vo filmoch Dovolená s Andělem (1952) a Anděl na horách (1955).



Jednou z jeho prvých dramatických úloh bola postava Kozlíka vo Vláčilovom filme Marketa Lazarová (1967). Pre jeho osobitý prejav si Josefa Kemra vyberalo do svojich filmov tvorivé duo Smoljak-Svěrák. Repliky z nezabudnuteľných úloh deda Komárka v komédii Na samotě u lesa (1976) a študenta večernej školy Plhu v komédii Marečku, podejte mi pero! (1976) patria dodnes k často citovanému kultúrnemu dedičstvu.



Veľa postáv stvárnil tiež v rozprávkach ako napríklad Honza málem králem (1977), S čerty nejsou žerty (1984) alebo O Janovi a podivuhodném příteli (1990).



Zahral si aj v mnohých seriáloch ako napríklad F. L. Věk (1971), Malý pitaval z velkého města (1986), Cirkus Humberto (1988), avšak nezabudnuteľnou je postava starého mládenca Bohouša Císařa v seriáli Chalupári (1975).



Za celoživotné majstrovstvo si Josef Kemr prevzal v roku 1993 Cenu Thálie. Za postavu vo filme Pevnost (1994) bol nominovaný na Českého leva za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Keď mal získať titul Zaslúžilý umelec, Ústrednému výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) napísal list: "Nahý som prišiel na svet, nahý chcem z tohto sveta aj odísť. Nezvykol som si na byzantské spôsoby, aby som ruku, ktorá bije, ešte pobozkal a poďakoval."



Vynikajúci český herec Josef Kemr, manželkou ktorého bola herečka Eva Foustková, zomrel po ťažkej chorobe 15. januára 1995 v Prahe, kde je aj pochovaný.



V roku 2013 vyšla kniha Josef Kemr o sobě, v ktorej na nezabudnuteľného umelca spomínajú jeho najbližší a dlhoroční priatelia, celkove 99 osobností.







Zdroj: www.fdb.cz, www.ceskatelevize.cz, www.csfd.sk, https://beliana.sav.sk