Stan Lee, autor Spider-Mana aj Lokiho, sa narodil pred 100 rokmi

Bratislava 28. decembra (TASR) - V budúcom roku sa diváci môžu tešiť na ďalšie epizódy seriálu Loki o bohovi ľsti a falše. Hrdinovia komiksov ako Loki, Spider-Man a mnohí ďalší sa vďaka projektom Marvel Studios vracajú na plátna kín a na televízne obrazovky, pretože sú nesmrteľní – hoci ich autor Stan Lee ukončil svoju pozemskú púť pred štyrmi rokmi.



V stredu 28. decembra uplynie okrúhlych sto rokov, odkedy sa narodil legendárny americký spisovateľ, vydavateľ a tvorca komiksov Stan Lee.



Stan Lee sa narodil ako Stanley Martin Lieber 28. decembra 1922 v newyorskej štvrti Manhattan. Jeho rodičia, Celia Lieberová (za slobodna Solomonová) a Jack Lieber boli rumunskí židia, ktorí sa prisťahovali do Spojených štátov. Už od detstva ho uchvátili filmy, podľa jeho slov najmä tie, v ktorých hral heroické postavy Errol Flynn.



Neskôr sa rodina presťahovala do Bronxu, kde Stanley navštevoval strednú školu DeWitt Clinton High School. Bavilo ho písanie a sníval o tom, že raz napíše veľký americký román. Privyrábal si kancelárskymi prácami, roznáškou sendvičov, ale aj písaním nekrológov pre noviny.



Podobné jednoduché úlohy vykonával aj vo vydavateľstve Timely (neskôr Marvel) Comics, kde mu strýko pomohol zamestnať sa ako 17-ročnému čerstvému maturantovi. V roku 1941 dostal príležitosť vypĺňať textové bubliny v komikse Captain America (Kapitán Amerika). Vytvoril dokonca svoju prvú komiksovú postavu menom Destroyer. Vtedy prvý raz použil pseudonym Stan Lee, ktorý sa časom stal jeho občianskym menom.



Keď šéfa vydavateľstva Martina Goodmana po nezhodách opustili jeho dvaja spolupracovníci, dostal Stan Lee v roku 1941 šancu stať sa redaktorom.



Po službe v americkej armáde v rokoch 1942 až 1945 sa v roku 1947 oženil a venoval sa písaniu komiksov pre Atlas Comics.



Koncom 50. rokov, keď začali prichádzať do módy komiksoví hrdinovia, Martin Goodman angažoval Stana, aby sa pokúsil vytvoriť niečo podobné v štýle rozprávok pre dospelých - s postavami, ktoré napriek zázračným schopnostiam majú aj ľudské slabiny.



Stan Lee tak ako prvý vytvoril tím superhrdinov s názvom Fantastic Four (Fantastická štvorka). Hneď na to sa preslávil vďaka svojim ďalším superhrdinom ako boli Spider-Man, X-Men, Iron Man, Avengers, Hulk, Thor, Daredevil a Doctor Strange. Všetky projekty zastrešovalo vydavateľstvo Marvel Comics, v ktorom sa stal Stan Lee jedným z najvyššie postavených ľudí.



Na základe jeho príbehov bola nakrútená slávna séria filmov o Spider-Manovi či Iron Manovi. Po roku 2000 sa Stan Lee vrátil k svojej záľube stvárniť vo filmoch podľa jeho predlôh niektorú z vedľajších postáv. Vďaka tomu sa objavil v desiatkach filmov ako herec.



V roku 2010 založil nadáciu Stan Lee Foundation, ktorej zámerom je podporovať literatúru, vzdelávanie a umenie.



Kráľ sveta komiksov zomrel 12. novembra 2018 vo veku 95 rokov.







Zdroj: csfd.sk