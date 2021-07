Pred 110 rokmi sa narodila Ginger Rogersová, tanečná diva

Independence/Bratislava 16. júla (TASR) – S Fredom Astairom vytvorila Ginger Rogersová nezabudnuteľnú tanečnú dvojicu. Ich kreácie, ktorými si získavali srdcia divákov na celom svete boli dokonalé a dýchali ľahkosťou aj pôvabom. Jedna z najžiarivejších hviezd Hollywoodu sa pohybovala na parkete akoby sa vznášala. Celkove účinkovala v 73 filmoch a za jeden z nich – Slečna Kitty (Kitty Foyle) – získala v roku 1940 Oscara.



V piatok 16. júla uplynie od narodenia svetoznámej americkej herečky, tanečnice, speváčky a stepárky Ginger Rogersovej 110 rokov.



Virginia Katherine McMathová sa narodila 16. júla 1911 v americkom meste Independence. Pôvodne sa chcela stať učiteľkou, ale jej matka - scenáristka a filmová producentka, ktorá mala na dcéru po celý život značný vplyv, ju presvedčila, aby rozvíjala svoje nesporné tanečné nadanie.



Už ako 14-ročná vyhrala celoštátnu súťaž v charlestone a začala vystupovať v umeleckom triu, s ktorým absolvovala šesťmesačné turné po Spojených štátoch. Dostala sa tiež do Chicaga a neskôr do New Yorku, kde mladá šarmantná tanečnica s iskrou v tele začala aj svoju filmovú kariéru.



Ginger Rogersová natočila viac ako 70 filmov, v desiatich z nich účinkovala s vynikajúcim tanečníkom Fredom Astairom. Dohromady sa dali potom, keď Rogersová vyhrala konkurz, v ktorom Astaire hľadal novú tanečnú partnerku za svoju talentovanú sestru Adele, ktorá sa vydala.



Po prvom spoločnom filme Letíme do Ria (Flying Down to Rio, 1933) patrili k najznámejším snímkam Veselý rozvod (The Gay Divorcee, 1934), Roberta (1935), Páni v cylindroch (Top Hat, 1935), Svet valčíkov (Swing Time, 1936), Smiem prosiť? (Shall We Dance?, 1937) alebo Vzdušné zámky (Carefree, 1938). Spoločnú kariéru ukončili v roku 1939 filmom Život v tanci (The Story of Vernon and Irene Castle). Rogersová a Astair sa ale pred filmovou kamerou naposledy zišli o desať rokov neskôr v snímke Barkleyovi z Broadwaya (The Barkleys of Broadway, 1949).



Ginger Rogersová mala totiž ambície dokázať, že vie nielen tancovať, ale aj hrať. To sa jej v roku 1940 podarilo, keď získala Oscara za najlepší ženský herecký výkon vo filme Slečna Kitty (Kitty Foyle). Šaty, ktoré mala vo filme oblečené, prenikli do sveta módy ako štýl Kitty Foyle - tmavomodré šaty po kolená, s bielym golierom, lemom na krátkych rukávoch a gombíkmi bielej farby.



V roku 1965 zaznamenala veľký úspech na Broadwayi, kde si zahrala v muzikáli Hello, Dolly!



Ginger Rogersová sa počas celého života snažila naplniť životné krédo: Keď ste šťastní, ubiehajúce roky nepočítajte. Vo veku 74 rokov režírovala muzikál Babes In Arms (1985) a v roku 1991 vydala autobiografickú knihu Ginger: My Story.



V polovici 80. rokov zvečnil Ginger Rogersovú a Freda Astaira taliansky režisér Federico Fellini vo filme Ginger a Fred (1986), v ktorom hlavné úlohy stvárnili Giulietta Masina a Marcello Mastroianni.



Svetoznáma americká herečka a tanečnica Ginger Rogersová, ktorá vravievala, že jej osudom je tanec, zomrela 25. apríla 1995 vo veku 83 rokov v kalifornskom meste Rancho Mirage. Pochovaná je neďaleko od svojho tanečného a umeleckého partnera Freda Astaira na cintoríne v Oakwood v Chatsworthe.



Známy pražský Tancujúci dom stojaci pri Vltave na rohu Rašínovho nábrežia a Jiráskovho námestia bol inšpirovaný práve slávnou tanečnou dvojicou Ginger a Fred. Rozviata tanečná sukňa Ginger Rogersovej pomyselne vlaje smerom k Jiráskovmu námestiu.