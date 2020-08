Prehľad o filmových novinkách v slovenskej kinodistribúcii

Bratislava 14. augusta (TASR) - Program kín spestril tento týždeň nový dokumentárny film Pavla Barabáša, rodinný film pre deti, dystopický dokument o ťažbe, ale aj dráma, ktorá do kinosál priláka veriacich.



Na výpravy k najvyšším vodopádom sveta zoberie divákov oceňovaný slovenský režisér Pavol Barabáš v novom filme Salto je kráľ. Dokument o partii priateľov, ktorí sa rozhodli zlaniť najvyššie vodopády sveta, o výpravách do neznáma a sile priateľstva sa odohráva na ostrove Réunion v Indickom oceáne, v Dračích horách Juhoafrickej republiky a na stolovej hore Ayuan Tepuy v Amazónii, kde sa nachádza vodopád Salto Angel.



Inšpirovali tisíce veriacich, no museli bojovať aj s nedôverou skeptikov. V kinách je Fatima (réžia Marco Pontecorvo) - príbeh troch detí, ktoré sa stali svedkami zjavení Panny Márie v portugalskej Fatime. Drámu nakrútenú podľa skutočných udalostí majú možnosť vidieť slovenskí diváci medzi prvými na svete. Slovensko dostalo od tvorcov výnimku a snímka sa tak dostala na plátna slovenských kín už vo štvrtok (13. 8.), presne na výročie štvrtého zjavenia. Film rozpráva o tom, ako sa desaťročnej Lucii, jej bratrancovi a sesternici v roku 1917 viackrát zjavila Panna Mária. Povedala im, že len modlitby a obeta ukončia prvú svetovú vojnu. Napriek snahám o umlčanie detí predstaviteľmi vlády i cirkvi, chýr o zjaveniach sa rozšíril naprieč celou krajinou. Pokojný život detí sa zmenil a upreli sa na ne zraky celého sveta túžiaceho po mieri.



Letní rebeli je názov slovensko-nemeckej rodinnej snímky režisérky Martiny Sakovej, ktorá sa tvorbe pre mladé ročníky venuje dlhé roky. Prináša príbeh 11-ročného chlapca Jonáša inšpirovaný zážitkami, ktorým môže čeliť každé dospievajúce dieťa. Jonášov otec pred pár rokmi tragicky zahynul, ostala tak neúplná rodina s mamou, Jonášom a jeho malým bračekom. Chlapec sa cíti sám, navyše má pocit, že mama ho chce okradnúť aj o posledné radosti, keď sa rozhodne stráviť leto pri tete, a nie s dedom na člne, ako to bývalo v minulosti. Jonáš sa preto rozhodne zobrať svoje prázdniny do vlastných rúk a uteká od mamy k dedovi. V Letných rebeloch hrajú herci zo Slovenska, Česka a Nemecka. V hlavnej úlohe Jonáša sa predstaví Eliáš Vyskočil, jeho kamarátku Alex stvárnila Slovenka Liana Pavlíková. Jej mamu si zahrala Szidi Tobias a Jonášovho dedka Pavel Nový.



Od 13. augusta je v kinách aj Kiruna - prekrásny nový svet, dystopický dokument o ťažbe. Ide o debut švédsko-českej režisérky Grety Stocklassovej, ktorý ukazuje takmer apokalyptický obraz oblasti pohlcovanej ťažobným priemyslom. Film pozoruje severošvédske mesto, ktorého časť sa prepadá z dôvodu ťažby. Vedenie ťažobnej spoločnosti sa rozhodlo nezastaviť výnosnú ťažbu a obyvateľov ohrozených štvrtí presťahovať. Stocklassa snímku nakrúcala v meste za polárnym kruhom a na príklade troch protagonistov v súčasnosti žijúcich v zvláštnom medzičase otvára témy presídľovania, tradície a vzťahu k určitému miestu.