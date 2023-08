Prvý islandsko-slovenský film Samota odpremiéruje festival v Toronte

Bratislava 4. augusta (TASR) - Prvý islandsko-slovenský film Samota bude mať v septembri svetovú premiéru na medzinárodnom filmovom festivale v Toronte (TIFF). V poradí 48. ročník podujatia uvedie film mladej islandskej režisérky Ninny Pálmadóttir, ktorý vznikol na základe scenára Rúnnara Rúnnarsona. "Na výrobe filmu sa podieľala aj významná časť slovenského štábu vrátane kameramana Dušana Husára či umeleckej maskérky Andrey Štrbovej," približuje PR manažérka Michaela Malíková.



Dodáva, že vizuálne podmanivá dráma rozpráva príbeh farmára, ktorý prežil celý život na pokojnom islandskom vidieku a štát ho donúti predať dom. Muž svoj domov opúšťa a presťahuje sa do hlavného mesta, kde sa onedlho zoznámi s desaťročným chlapcom, ktorý po okolí roznáša noviny. Zrodí sa priateľstvo, ktoré muža aj chlapca zásadne ovplyvní.



Film uvedú v rámci sekcie TIFF Discovery. "Je ukážkou kinematografie a talentov z celého sveta - miestom objavovania diel, ktoré sú odvážne, výrazné," poznamenáva Malíková ku kategórii s bohatou históriou podporovania filmov vizionárskych režisérov, ako Michael Haneke, Christopher Nolan či Joachim Trier.



Slovenský producent filmu Samota Jakub Viktorín sa s tvorbou Pálmodóttir zoznámil na koprodukčnom fóre v Les Arcs, kde mal možnosť vidieť dva jej krátke filmy. "Veľmi na mňa zapôsobili. V podobnom duchu sa niesol aj scenár Rúnnarsona o dvoch ľuďoch, ktorí k sebe na prvý pohľad nemajú cestu, ale nakoniec medzi nimi vznikne netradičné medzigeneračné priateľstvo. Sme veľmi radi, že sme na tomto základe mohli vybudovať prvú islandsko-slovenskú koprodukciu a zapojiť do kreatívneho procesu slovenské talenty," dodal Viktorín. Verí, že Samota si nájde divákov aj za hranicami Islandu a Slovenska.



Film vznikol v islandsko-slovensko-francúzskej koprodukcii. Produkujú ho filmové spoločnosti Pegassus Film, Halibut, nutprodukcia a Jour2Fete. Do slovenských kín príde na jar 2024.