R. Boroš odpremiéroval v Bratislave Kroniku večných snílkov

Bratislava 23. júna (TASR) - Po premiére na festivale Art Film Košice odpremiéroval Rasťo Boroš svoju alegorickú komédiu Kronika večných snílkov v pondelok v Bratislave. Film je voľne inšpirovaný novelou Boženy Slančíkovej Timravy Ťapákovci. Divákov prenesie „do sveta, kde sa absurdný humor stretáva s magickým realizmom a osobitou vizuálnou poetikou“. Nový slovenský film o „svete, v ktorom zastal čas, ale ľudia v ňom neprestali snívať“, prinesie do kín distribučná spoločnosť Continental film od 3. júla.



„Groteskné príbehy rodiny lenivcov sú metaforou našich archetypálnych čŕt, ktoré sa stáročiami nemenia a robia z nás v tom najlepšom, ale aj najhoršom význame autentický národ,“ uvádzajú tvorcovia snímky, v ktorej Boroš hľadá cez príbeh troch lenivých bratov dušu slovenského národa, a to s poriadnou dávkou irónie aj láskavosti.



Dej sa odohráva v dedinke stratenej kdesi v lesoch stredného Slovenska, kde sa trpká skutočnosť mieša so sladkými snami o krásnom živote. Tam žijú traja bratia - Enriko, Titus a Aureliáno. „Nie sú to statoční hrdinovia, ktorí zmenia svet. Sú to len groteskní snílkovia, ktorí radšej melancholicky utekajú do snov, akoby hrdinsky zabojovali o zmysluplný život. Svet okolo nich letí bez povšimnutia a čas tam akoby navždy zastal,“ približuje distribučná spoločnosť.



Troch bratov hrajú Milan Ondrík, Milan Mikulčík a Samuel Teicher. „Ich každodennosť sa pomaly rozplýva v opare vlastných predstáv. Po ich boku stoja výrazné ženské postavy v podaní Anežky Petrovej, Kristíny Spáčovej, Évy Bandor a Anny Gajdzikovej - nie ako tiché sprievodkyne, ale ako ich osudové ženy, ktoré sa ich vytrvalo snažia vrátiť z oblakov späť na zem,“ dodávajú tvorcovia filmu, v ktorom „sa mieša mužská melanchólia so ženskou životodarnou vitalitou, groteskná lenivosť s túžbou po vysnívanej láske“.



Film vznikol počas 40 dní v dedinke Brusník v lesoch na strednom Slovensku. „Kde sa nikto nikomu nedovolá a kde filmovú dedinu z predstáv Rasťa Boroša zhmotnili architekt Michal Lošonský, scénografka Zuzana Čupajová, kostýmová výtvarníčka Eva Miklisová a umelecký maskér Martin Blizniak,“ dodáva distribučná spoločnosť o snímke, ktorá „balansuje medzi snom, realitou a absurdnosťou“.