Film Redakcia prináša pohľad na svet ukrajinskej žurnalistiky

Bratislava 5. novembra (TASR) - Dramatický pohľad na svet novinárov, ktorí sa denne stretávajú s výzvami a morálnymi dilemami, ponúkne divákom film ukrajinského režiséra Romana Bondarčuka Redakcia. Slávnostná premiéra koprodukčnej ukrajinsko-nemecko-slovensko-českej snímky sa uskutoční 7. novembra v bratislavskom kine Lumiére za osobnej účasti herečky Rymmy Ziubinovej a producentky Olexandry Kravčenkovej. Informuje o tom Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), ktorá film prináša do kinodistribúcie.



Spresňuje, že Bondarčuk prináša v Redakcii autentický pohľad na svet ukrajinskej žurnalistiky, kde sa prelínajú témy slobody slova a zodpovednosti médií. Príbeh sleduje novinára Juru, ktorý odhodlane pátra po podpaľačoch miestnych lesov v Chersonskej oblasti, no narazí na oveľa väčšie problémy, do ktorých je zapletená aj politická strana Bez hraníc. Ako redakčný fotograf všetko dokumentuje, čo sa však nepáči jeho šéfredaktorovi, ktorý nechce riskovať vzťahy s politikmi.



Film bratislavskému publiku predstaví ukrajinská herečka Rymma Ziubinová, ktorá stvárnila postavu matky novinára Juru. Redakciu na slávnostnej premiére uvedie aj line-producentka Olexandra Kravčenková. Po projekcii sa uskutoční diskusia, ktorú bude moderovať ukrajinsko-slovenská poetka Anna Siedykh. "Na premiére sa zúčastní aj slovenská koproducentka Katarína Krnáčová," avizuje ASFK.