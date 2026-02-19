< sekcia Magazín
Film Šampión má za sebou predpremiéru na ZOH 2026 v Miláne
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Zimné olympijské hry (ZOH) v Miláne - Cortina d´Ampezzo 2026 boli dejiskom slávnostného uvedenia filmu Šampión. Snímku, ktorá rozpráva príbeh krasokorčuliarskej legendy Ondreja Nepelu, premietli v predpremiére v stredu (18. 2.) v Slovenskom olympijskom dome - Casa Slovacca v Miláne. „Symbolicky prepojila filmové umenie s olympijskými hodnotami,“ poznamenáva distribučná spoločnosť Continental film.
Dodáva, že výnimočné podujatie vzdalo hold nielen samotnému Nepelovi, ale aj jeho trénerke Hilde Múdrej, ktorá zásadne ovplyvnila jeho športovú kariéru aj osobný život. Snímku uviedli v slovenskom znení s anglickými titulkami, sprístupnili ju tak aj medzinárodnému publiku a návštevníkom olympijských hier.
Generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba zdôraznil symboliku uvedenia filmu práve na olympijskej pôde. „Ondrej Nepela je jednou z najvýraznejších osobností v histórii slovenského športu. Jeho odkaz je dodnes živý a inšpiratívny. Aj preto sa súčasná olympijská výprava nechala inšpirovať jeho legendárnou jazdou pri návrhu oficiálneho olympijského oblečenia,“ uviedol Liba. Podľa neho bolo prirodzené, že si Slovensko výnimočný príbeh legendárneho krasokorčuliara pripomenulo práve počas najväčšieho športového sviatku sveta.
Jednu z najdôležitejších postáv filmu, trénerku Hildu Múdru, stvárnila Jana Nagyová. Herečka sa na slávnostnej predpremiére v Miláne osobne zúčastnila spolu s predstaviteľom Nepelu Adamom Kubalom. Uvedenie filmu vnímala aj s jemnou symbolikou. „Tešila som sa, že som sa na zimných olympijských hrách v Miláne zúčastnila aj bez umiestnenia. Nešli sme vyhrávať, išli sme premietať. A to je pre slovenský film veľká vec,“ zdôraznila Nagyová.
„Šampión nepatrí len do kín, patrí na olympijskú pôdu, kde sa písali dejiny Ondreja Nepelu. Pre náš tvorivý tím je to potvrdenie, že príbeh, ktorý rozprávame, má medzinárodný presah a dôstojné miesto medzi najväčšími športovými udalosťami sveta. Vnímame to ako veľký prejav úcty nielen k Ondrejovi Nepelovi a Hilde Múdrej, ale aj k hodnotám, ktoré reprezentovali,“ komentoval slávnostnú predpremiéru filmu jeden z jeho producentov Tibor Búza.
Olympijské uvedenie Šampióna sa podľa organizátorov stretlo s veľkým ohlasom. Diváci po skončení projekcie venovali hercom a tvorivému tímu niekoľkominútový potlesk a gratulácie. Do slovenských kín vstúpi očakávaný film 26. marca a do českej kinodistribúcie príde 9. apríla.
