Šedá zóna získala tri ocenenia na festivale Ji.hlava

Bratislava 4. novembra (TASR) - Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Ji.hlava vyhlásil uplynulý víkend (2. 11.) víťazné filmy. Autorský dokument režisérky Daniely Meressa Rusnokovej Šedá zóna získal na podujatí u našich západných susedov až tri ocenenia - za najlepší debut, Cenu za najlepší zvukový dizajn a Cenu za najlepší film z vyšehradského regiónu. TASR o tom informovala PR manažérka filmu Mária Hejtmánková.



Autorský dokument, ktorý nedávno ocenili aj na festivaloch Jeden svet a Cinematik, prináša osobný a autentický pohľad na málo diskutovanú tému predčasných pôrodov a záchrany vysoko nezrelých novorodencov. Osobný príbeh jednej matky, ktorá balansuje na hranici svojich síl, osvetľuje neviditeľné príbehy mnohých rodín s predčasne narodenými deťmi, deťmi so zdravotným znevýhodnením, ale aj príbehy otcov a matiek bežných rodín, ktorých rodičovstvo postavilo pred výzvy ako izolácia, vyhorenie, či existenciálny stres.



"Šedá zóna je podľa nás mimoriadne odvážny a esteticky vydarený film. Spojením archívnych záberov s tou najosobnejšou skúsenosťou a odlúčením, ktorému môže matka čeliť, nás autorka zoznámila s univerzálnym príbehom plným lásky a silných rodinných pút," uviedla porota, ktorú tvorili čínska producentka Xuan Liu, programová manažérka Galya Stepanova a americká dokumentaristka Kirsten Johnson. "Sme vďační, že sme mohli nahliadnuť do intímneho vzťahu autorky s jej tromi deťmi, čo vnieslo kus svetla aj do tých najtemnejších zákutí našich sŕdc," znel verdikt poroty k snímke, ktorá prostredníctvom experimentálno-esejistického filmového rozprávania v prvej osobe hovorí o tabuizovaných témach, ktoré v kontexte materstva a rodičovstva bežne verejne nevyslovujeme. "I keď prináša mnohé ťaživé momenty, k divákovi prehovára cez obrazy láskyplného domova tak, že z kina odchádza naplnený nádejou, nehou, ale aj pochopením," dodáva Hejtmánková k ocenenej snímke.