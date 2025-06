Filmový ústav predstaví klasiku v sekcii Rodinné filmové striebro

Bratislava 20. júna (TASR) - Slovenský filmový ústav (SFÚ) predstaví na začínajúcom sa Art Filme v Košiciach klasické filmy v sekcii Rodinné filmové striebro. Filmy z jeho zbierok sa budú premietať aj v sekcii Cena Milana Lasicu. Celkovo festival premietne desať klasických filmov, päť dlhometrážnych a päť krátkometrážnych. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SFÚ Simona Nôtová.



„Výber filmov tvoria nielen reprezentatívne diela slovenskej kinematografie, ale aj tie menej známe, často neprávom opomínané filmové výpovede najmä z krátkometrážnej tvorby,“ hovorí Marián Hausner, riaditeľ Národného filmového archívu SFÚ. Do pozornosti dáva pásmo piatich krátkometrážnych filmov, ktoré podľa Hausnera „nakrútili majstri našej dokumentárnej tvorby“.



Pásmo krátkometrážnych filmov „Východ v krátkom filme“ otvorí videoúvod Rudolfa Urca, ktorý v 60. rokoch minulého storočia pôsobil ako režisér a vedúci dramaturg Spravodajského filmu a Štúdia krátkych filmov v Bratislave. Medzi piatimi dokumentmi, ktoré diváci uvidia, je napríklad Batromijov dom (1984) Fera Feniča, zobrazujúci život lesného robotníka a jeho rodiny v Novej Sedlici, či Zakliata dolina (1966) Štefana Kamenického, ktorá hovorí o živote ľudí v menej rozvinutých oblastiach východného Slovenska. Mašinka (1967) Karola Skřipského bude rozprávať o lesnej železničke v Remetských Hámroch a film Poznačení tmou (1959) Štefana Uhra priblíži spôsoby výuky, poznávania a vnímania detí v škole pre nevidiacich v Levoči.



V sekcii Rodinné filmové striebro sa budú premietať aj tri dlhometrážne hrané filmy. Tragikomédia Dušana Hanáka o starom mládencovi Ja milujem, ty miluješ (1980) je výpoveďou o ľuďoch z periférie. Návštevníci festivalu sa môžu tešiť aj na film Dušana Trančíka Keď hviezdy boli červené (1990) a snímku Kým sa skončí táto noc (1965) Petra Solana. „Je jedným z prvých existencialistických filmov na československý spôsob. Ide o psychologickú sondu do vnútra ľudí, ktorí prežívajú noc v prepychovom nočnom podniku,“ približuje SFÚ.



V sekcii Cena Milana Lasicu premietnu z jeho zbierok dva filmy, v ktorých účinkuje laureát ocenenia Ivan Mistrík - Archimedov zákon (1964) Andreja Lettricha a veselohru Šťastie príde v nedeľu (1958), ktorú o športke a vášnivých športkároch nakrútil Ján Lacko.



Art Film Košice potrvá do 27. júna. Viac informácií nájdu záujemcovia na webstránke festivalu.