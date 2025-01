Sorrentino v Parthenope vzdáva hold ženskej kráse a rodnému Neapolu

Bratislava 16. januára (TASR) - Program slovenských kín je od štvrtka bohatší o najnovší počin oscarového Paola Sorrentina. Parthenope je názov taliansko-francúzskeho filmu, v ktorom jeden z najvýznamnejších režisérov súčasnosti vzdáva hold ženskej kráse a rodnému Neapolu. Jeho "óda na krásu, slobodu a talianskeho ducha" mala premiéru na 77. ročníku festivalu v Cannes, do slovenskej kinodistribúcie ju prináša Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK).



Sorrentino rozpráva o kráse Neapola a jeho obyvateľoch cez životný príbeh mystickej ženy Parthenope. Očarujúca kráska hľadá šťastie, slobodu aj samu seba. A to aj za cenu toho, ak by sloboda znamenala prijať samotu. Osudy hlavnej hrdinky prináša filmová novinka v niekoľkých kapitolách. Od jej zrodenia v roku 1950 v Neapolskom zálive, kde podľa bájí zomrela siréna rovnakého mena, až po súčasnosť.



Sorrentino je známy svojimi pôsobivými drámami, v ktorých doteraz dominovali muži. Až v Parthenope je v centre deja očarujúca žena. "Rovnako ako siréna svojím hlasom, i Parthenope svojím zjavom a správaním vábi diváka, aby ju nasledoval. Nie do morských hlbín, ale na ceste jej životom, ktorý napĺňajú počiatočná bezstarostnosť mladosti, neustála túžba po slobode a rôzne podoby lásky," približuje ASFK snímku, v ktorej pozadí je Neapol. "Nezabudnuteľné mesto, ktoré človeka očarí, dokáže sa baviť, ale ktoré vie človeku i ublížiť."



Hlavnú úlohu zveril Sorrentino vychádzajúcej hviezde talianskej kinematografie a modelke Celeste Dalla Porta. Tá začala svoju hereckú kariéru účinkovaním v krátkych filmoch a v roku 2022 stvárnila hlavnú postavu Sofie v minisérii Red Mirror.



"Parthenope je pre mňa predovšetkým film o posvätnom. O všetkých veciach, na ktoré žena počas 73 rokov života nedokázala zabudnúť. Neapolský záliv a jej rodičia, jej prvé lásky, jedna čistá a jasná, druhá drsná. Dokonalé leto na ostrove Capri, bezstarostné so svojimi slanými úsvitmi, tichými ránami a vlahými nocami, tie prchavé, osudové stretnutia, objavenie zvádzania a závraty slobody," povedal o filme režisér.