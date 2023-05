Šťastný človek má za sebou svetovú premiéru v Toronte

Bratislava 17. mája (TASR) – Šťastný človek je film Sone G. Lutherovej zachytávajúci niekoľkoročný proces tranzície Marvina aj jeho rodinu. "Dúfam, že pomôžeme ľuďom pochopiť, že život, rodina a vzťahy majú mnoho podôb," vysvetľuje režisérka k snímke producentov Maroša Hečka a Petra Veverku, ktorá má za sebou svetovú premiéru v Kanade. TASR o tom informoval PR manažér Radomír Brhlík.



"V konečnom dôsledku je náš film o láske a úcte jeden k druhému ako k ľudským bytostiam," hovorí o dokumente Lutherová. Pre režisérku a hlavného predstaviteľa Marvina Horvata bolo uvedenie snímky na medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov HotDocs v Toronte zážitkom. "Publikum bolo veľmi žičlivé a o dokumentárne filmy sa zaujíma. V diskusii po premiére padlo mnoho otázok nielen na tému môjho filmárskeho prístupu, ale najmä otázok týkajúcich sa života Marvina," poznamenala režisérka.



Príbeh sa začína rozprávaním grafického dizajnéra a amatérskeho spisovateľa Marvina, ktorý spomína na svoju nedávnu minulosť. Pôsobil ako bežná česká žena, žil spokojne vo švédskom Göteborgu so slovenským manželom psychiatrom Ivanom, a spolu vychovávali dve deti. Ich život mal byť takmer predvídateľný. Začal písať kvír romány, ktoré mu pomohli k odhaleniu a spoznaniu samého seba. Čoraz intenzívnejšie cítil potrebu byť tým, kým naozaj je - mužom. "Ten skľučujúci pocit, že som v nesprávnom obale je taký intenzívny a bolestivý, že to nemôžem vydržať. Možno by som to dokázal prežiť, ale takýto život by som nenávidel. Naozaj by som ho neznášal. Prežil by som kvôli deťom, ak by som musel. Ale nenávidel by som to," hovorí Marvin.



Tranzícia jedného z rodičov zmení celú rodinu. Do novej pozície sa zrazu dostal aj manžel Ivan. "Neviem, čo sa stane. Nemám plán. Verím len, že ak nám nejaká situácia začne robiť problémy, budeme sa o tom vedieť porozprávať a nejakým spôsobom to vyriešiť kompromisom," vyjadril sa otvorene.



Filmárka a sociálna a vizuálna antropologička Soňa G. Lutherová spoznala Marvina pred desiatimi rokmi, hneď po tom, ako sa s Ivanom presťahoval do Švédska. V roku 2018 začala projekt pripravovať a následne s filmovým štábom sledovať rodinu Horvatovcov, keď Marvin oficiálne požiadal o zmenu pohlavia. Jej film zachytáva udalosti do hĺbky a citlivo. Do kín príde 21. septembra.