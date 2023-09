Film Šťastný človek rozpráva príbeh, ktorý dokáže vyvolať empatiu

Bratislava 14. septembra (TASR) - O láske, rodine a premene rozpráva dokumentárny film Sone G. Lutherovej Šťastný človek. Príbeh česko-slovenskej rodiny, v ktorej jeden z rodičov prechádza tranzíciou, má vo štvrtok premiéru v Bratislave. "Soňa mala natočených 40 hodín materiálu a z toho vybrala hodinu a 20 minút, ktoré sú úžasné. Vyjadruje to presne to, čo som si prial, aby sa dostalo von, ľudský príbeh, emocionálna rovina hlavne a niečo, čo dokáže v ľuďoch vyvolať empatiu," povedal pre TASR Marvin Horvat.



Film zachytáva niekoľkoročný proces jeho tranzície aj Marvinovu rodinu. Začína sa spomínaním grafického dizajnéra a spisovateľa na nedávnu minulosť, keď pôsobil ako bežná žena a spolu s manželom, psychiatrom Ivanom a dvomi deťmi, žili vo švédskom Göteborgu.



Lutherovej snímka pozoruje priebeh Marvinovej tranzície, zmenu jeho vzhľadu, postojov a vzťahov, ale aj interakcie medzi ním a jeho manželom. Hlavný protagonista priznal, že sú s režisérkou dlhoroční priatelia. "Keď sme sa prvýkrát o filme bavili, vedel som, aké má Soňa hodnoty, kde pracuje, aké má skúsenosti, že má blízkych priateľov, ktorí sú queer a trans ľudia, že pracovala prostredníctvom SAV na výskume, ktorý sa týkal trans detí na Slovensku. Navyše, už predtým natočila dokumentárny film, tiež intímny príbeh o rodinnom prostredí," vysvetľuje Marvin svoj súhlas s natáčaním.



Lutherová začala projekt pripravovať v roku 2018 a následne s filmovým štábom sledovať rodinu Horvatovcov, keď Marvin oficiálne požiadal o zmenu pohlavia. "Téma identity a každodennosti ma zaujíma dlhodobo, v čase, keď mal Marvin coming out, som práve ukončila môj filmársky debut Zatopené, hľadala som novú tému," približuje genézu snímky. "Marvin vedel, že ako antropologička rozumiem téme a nemusí mi všetko vysvetľovať od piky. V tom čase ho zmietali rozličné pocity ako hnev, strach, obava, ako to dopadne. Chcel sa vyjadriť k tomu, čo sa deje s trans ľuďmi v spoločnosti, chcel pomôcť a vyjadriť, ako to vidí. Napokon si aj s Ivanom nechali čas na rozmyslenie a súhlasili. Jediná podmienka bola, že nebudeme zobrazovať deti," priznala režisérka.



Tému sa od počiatku snažila odideologizovať a odpolitizovať. "Hlavný záujem bola obyčajná ľudská zvedavosť, ale nie bulvárna, nie snaha na tom cudzopasiť, ale porozumieť. Zaujímalo ma, čo Marvinova tranzícia urobí so vzťahmi v rodine a ako sa ten mikrosvet zmení," doplnila.



Film Šťastný človek vstúpi do kinodistribúcie 21. septembra.