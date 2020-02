Film T. Kuhna Ostrým nožom čaká televízna premiéra

Bratislava 28. februára (TASR) - Koprodukčný film RTVS Ostrým nožom, ktorý je inšpirovaný prípadom vraždy vysokoškolského študenta skupinou neonacistov, má aktuálne osem nominácií na národnú filmovú cenu Slnko v sieti. Snímku Teodora Kuhna uvedie v televíznej premiére Jednotka v pondelok 2. marca o 20.30 h. TASR o tom informovala PR manažérka verejnoprávnej televízie Silvia Turnerová.



Snímka Ostrým nožom zaujala nielen slovenských návštevníkov kín, ale aj odbornú porotu viacerých festivalom, medzi inými filmového festivalu Cottbus v Nemecku či medzinárodného filmového festivalu Praha - Febiofest. Film aktuálne získal osem nominácií na slovenskú cenu Slnko v sieti. Jedným z nominovaných je aj Dávid Hartl za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.



"Ponuka natáčať film Ostrým nožom ma zaujala na prvý pohľad. Už po prvom prečítaní scenára som videl dve veľké vrstvy filmu – jedna je celospoločenská, ktorá sa dotýka každého z nás. Druhá - rovnako dôležitá - nefunkčná rodina a profil otca, ktorý zlyhal v niekoľkých skutkoch a musí niesť dôsledky v podobe výčitiek svedomia po smrti syna," prezradil o motivácii účinkovať vo filme Hartl a dodal: "Bola to téma, scenár a pripravenosť režiséra. Jeho nákazlivé nadšenie pre projekt, ktorému bol otcom. Teší ma, že som mohol byť súčasťou tohto filmu. Je to téma, ktorá v nás rezonuje, dotýka sa nás. Aj nakrúcanie bolo miestami veľmi zábavné a niekedy, naopak, náročné. Psychicky aj fyzicky."



Film zachytáva príbeh otca, ktorému neonacisti zavraždili jediného syna. Z dôvodu nefunkčného súdneho systému sú však páchatelia prepustení na slobodu a on sa všetkými silami snaží dosiahnuť ich opätovné zadržanie. Bojuje s apatickou políciou, oportunistickou sudkyňou, ale aj s faktom, že svojho syna dostatočne nepoznal a nebol mu oporou. Čím viac sa viní za jeho smrť, tým viac sa rozpadá jeho vzťah s manželkou a dcérou. Keď sa však dozvie, že za synovou smrťou nestál náhodný útok extrémistov, ale organizovaná zločinecká skupina, uvedomuje si, že stojí proti nepriateľovi nad svoje sily. Pokúsi sa zachrániť aspoň to, čo mu ešte ostalo - vlastnú rodinu. Vo filme účinkujú Roman Luknár, Ela Lehotská, David Hartl, Ela Štefunková, Marián Mitaš, Jana Oľhová a ďalší.