Herec Terence Hill, kamarát Buda Spencera, sa dožíva 85 rokov

Benátky/Bratislava 29. marca (TASR) – Boli nerozlučnou legendárnou dvojicou známou najmä zo "špagety westernov". Popularita talianskych hercov Terencea Hilla a Buda Spencera dosiahla vrchol v 70. rokoch 20. storočia. Sympatický modrooký Terence Hill sa v piatok 29. marca dožíva 85 rokov.



Terence Hill je Benátčan, v tomto meste sa narodil 29. marca 1939 ako Mario Girotti. Jeho matka bola pôvodom Nemka a tak Mario Girotti strávil niekoľko rokov v Drážďanoch. Počas druhej svetovej vojny tam prežil aj bombardovanie mesta. Po návrate do Talianska sa ešte v detskom veku venoval svojmu obľúbenému plávaniu. Okrem športu mal blízko aj k literatúre a umeniu.



V začiatkoch hereckej kariéry angažovali Hilla do detskej úlohy vo filme Prázdniny s gangstrom (1954) a pre dvanásťročného chlapca sa tak otvorila cesta do filmového sveta. Vo veku osemnásť rokov si zahral v romantickej komédii Lazzarella (1957), ktorá sa stala razom najúspešnejšou snímkou roka.



V roku 1963 ho režisér Luchino Visconti obsadil do svojho historického veľkofilmu Gepard, kde si zahral po boku hercov zvučných mien - Alaina Delona, Claudii Cardinalovej a Burta Lancastera. Snímka zaznamenala mimoriadnu pozornosť filmovej kritiky a Hill sa stal známym.



Rozhodol sa preto zanechať štúdium klasickej literatúry na univerzite v Ríme a venoval sa herectvu. V rokoch 1964 - 1965 účinkoval v nemeckých dobrodružných filmoch nakrútených podľa románov Karla Maya ako Winnetou 2 - červený gentleman z roku 1964, Petrolejový princ (1965) či Old Surehand (1965), čo mu zaistilo popularitu aj v Nemecku.



Jednu z hlavných postáv stelesnil vo filme Boh odpúšťa... ja nie! (1967), kde sa stal jeho partnerom Bud Spencer, kamarát z plaveckého tímu z detstva. Prvá veľká spolupráca dua Spencer - Hill sa ešte nezakladala na komediálnych výstupoch. Nasledovala snímka Tromfové eso (1968). Išlo o druhé spojenie dua Terence Hill a Bud Spencer, ku ktorým sa pridal výborný Eli Wallach. V roku 1970 sa dvojica objavila v ďalšej snímke z divokého Západu s názvom Pravá a ľavá ruka diabla.



Hill a Spencer mali nezvyčajný zmysel pre humor a spolu vytvorili zohratý tandem. "Keď sa k sebe s Budom priblížime, akoby niečo cvaklo a začne sa zábava," priznal sa pred rokmi Terence Hill.



Nezabudnuteľní komici získali pestré úlohy spolu v ďalších "špagety westernoch" či v akčných bitkárskych komédiách napríklad Dvaja machri medzi nebom a zemou (1972), Podivné dedičstvo (1972) ako aj v divácky úspešnom filme Malý unavený Joe (1972). Scénky v salóniku pri kartách, spovedi či obede v luxusnej reštaurácii zabávali publikum.



Nasledovali Ak sa nahneváme, budeme zlí (1974), Dvaja ničomníci (1977), Párna a nepárna (1978), Hrochy v Afrike (1979) alebo Choď na to! (1983). V roku 1984 zarezonovala snímka Dvojníci (1984), v ktorej Terence Hill a Bud Spencer stvárnili bohatých no bojazlivých bratrancov a zároveň ich nebojácnych dvojníkov.



V roku 1976 sa Hillovi ozval americký filmový Hollywood. Príležitosť dostal vo filmoch Pochoduj, alebo zomri (1977), Pán Bilión (1977) a v mnohých ďalších. Sympatický herec je známy aj z televízneho detektívneho seriálu Don Matteo (2000). Prijal v ňom rolu katolíckeho kňaza, ktorý pomáha polícii pri riešení kriminálnych prípadov. Za svoju postavu Dona Mattea dostal cenu na 42. medzinárodnom filmovom festivale v Monte Carle.



Jeden z legendárnej dvojice, Bud Spencer, zomrel v roku 2016. Na poslednej rozlúčke nechýbal ani jeho dlhoročný priateľ Terence Hill. Procesiu ulicami Ríma sprevádzal spev, tanec a potlesk, presne v súlade s hercovým posledným želaním.



Terence Hill ešte vo filmoch sporadicky účinkuje. V roku 2018 sa objavil v snímke Moje meno je Thomas. Na otázku ako si udržiava kondíciu odpovedal slovami: "Bol som dobrý gymnasta. To mi vždy pomohlo s filmami s Budom Spencerom, s bitkami alebo keď som sa chcel elegantne dostať na koňa. A tiež verím, že mám dobré gény."