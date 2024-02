Tancuj Matylda prišiel na Slovensko predstaviť aj Karel Roden

Bratislava 14. februára (TASR) - Český herec Karel Roden je známy tým, že takmer vôbec neposkytuje rozhovory a nezvykne sa zúčastňovať ani na propagačných akciách k svojim projektom. V prípade filmovej novinky Tancuj Matylda urobil výnimku. Snímku režiséra Petra Slavíka osobne predstavil prvým slovenským divákom na premiére (13. 2.) v Bratislave.



Film rozpráva príbeh rodiny, v ktorej zamieša karty Alzheimerova choroba. Hlavným hrdinom je citovo uzavretý Karel, ktorý žije vo svete poriadku a prísnych pravidiel. Svoju extrovertnú a bohémsku matku Matyldu (Regina Rázlová), bývalú barovú speváčku, navštevuje viac-menej z povinnosti. Keď Matylda nečakane príde o byt, Karlovi nezostáva nič iné, ako sa jej ujať. Ich spolužitie je však pre neho katastrofou. Najmä keď vyjde najavo, že jeho mama je v počiatočnom štádiu Alzheimerovej choroby.



Silná téma filmu inšpirovaného skutočným životom producentky a autorky scenára Nataše Slavíkovej u Rodena výrazne zarezonovala. Úlohu zobral napriek pracovnej vyťaženosti. Herec priznal, že sa mu páčil scenár a postava Karla bola pre neho zaujímavá. "Musím tej úlohe uveriť a potom sa tým nechám unášať. Ak je postava dobre napísaná, tak to celé nejakým spôsobom zapadne do seba. Vďaka svojim skúsenostiam a empatii potom vo filme konám tak, ako by som asi konal ja, bez ohľadu na to, akú postavu hrám," komentoval Roden účinkovanie v snímke Tancuj Matylda. "Imponovalo mi aj to, že tvorcovia si stáli za tým, že budem hrať hlavnú úlohu, a počkali si na mňa," uzavrel Roden. Za úlohu exekútora Karla získal nedávno Cenu českej filmovej kritiky v kategórii najlepší herec.



Ako ďalej informuje distribučná spoločnosť Bontonfilm, ktorá snímku uvedie do slovenských kín 22. februára, v slávnostnej delegácii nechýbala ani slovenská herečka Zuzana Kanócz, predstaviteľka Karlovej partnerky Lucie. Prvých slovenských divákov pozdravili na premiére aj herci vo vedľajších úlohách Lucia Fričová a Ivan Ostrochovský.