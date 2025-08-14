< sekcia Magazín
Tvorcovia Bojovníka zverejnili prvé zábery z nakrúcania veľkofilmu
Títo herci v našom filme hrajú telom, pohybom - tým, čo vedia najlepšie, poznamenáva spoluautor scenára a režisér Frič.
Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - V prostredí jednej z najväčších svetových MMA organizácií vzniká celovečerný česko-slovenský film Bojovník. Dráma režisérov Vojtecha Friča a Tomáša Dianišku rozpráva príbeh vyslúžilého majstra Európy a olympijského medailistu v boxe Pavla „Hoffa“ Hoffmeistera v podaní Milana Ondríka. Ten sa po rokoch vracia do zápasu, v ktorom nepôjde len o medaily.
„Navyše prvýkrát nezamieri do ringu, ale do klietky. Čeliť tak bude novým pravidlám, nulovej fyzičke aj obávanému súperovi. Tým bude nekompromisný Béla Kardos prezývaný Maďarský tank, ktorého stvárni Ján Jackuliak,“ približuje distribučná spoločnosť Bontonfilm snímku, ktorej premiéra je naplánovaná na 13. augusta 2026. Tvorcovia zverejnili prvé zábery z nakrúcania.
Avizujú, že s comebackom bude bývalému šampiónovi Hoffovi pomáhať niekoľko nielen hereckých tvárí. Úloha niekdajšieho tréningového partnera a šéftrenéra Davida patrí Martinovi Fingerovi. Ten po ukončení profesionálnej zápasníckej kariéry prevzal vedenie gymu od svojho otca Ivana, ktorého stvárňuje Pavel Rímský. Rodinný klan dopĺňa Davidov syn Filip, hrá ho raper a spevák známy ako Calin, celým menom Calin Panfili. Pre niekoľkonásobného držiteľa cien Anjel a Český slávik je to prvá herecká skúsenosť. „Je to moja prvá rola, je mi blízka téma filmu a herectvo je vec, ktorá ma vždy fascinovala, tak som si ho chcel vyskúšať,“ hovorí Calin.
Dostávať veterána do funkčného stavu bude aj herec Adam Vacula ako sparingpartner alebo ďalší profesionálni zápasníci, a to bývalý majster sveta v kickboxe Daniel „DeeDee“ Škvor, jeden z najobľúbenejších zápasníkov Miloš „Meloun“ Petrášek, Tomáš „Tobous“ Tobola, boxerská majsterka sveta Fabiana Bytyqi alebo veľký talent českého boxu Kelvin Soquessa. „Vo filme kladieme dôraz na autentickosť, preto som chcel vo vedľajších rolách skutočných profesionálnych zápasníkov. Toto je len zlomok z nich. Ich roky tréningu nejde nahradiť a nejako naoko nacvičiť. Títo herci v našom filme hrajú telom, pohybom - tým, čo vedia najlepšie,“ poznamenáva spoluautor scenára a režisér Frič. Dodáva, že realistickosť sa netýka iba zápasníkov, ale aj tých okolo - rozhodcov. „Takže si zahrali výrazný časomerač Vasilis Kostandinidis a fenomenálny rozhodca Pavel „Pikante“ Touš, ktorý nám aj pri nakrúcaní veľmi pomohol cennými radami,“ podotkol Frič k dráme, ktorá „nestojí len na úderoch, ale predovšetkým na príbehu o druhých šanciach, vnútorných démonoch a túžbe napraviť minulosť“.
