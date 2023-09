Film Úsvit sa odohráva v 30. rokoch, ale hovorí o aktuálnych témach

Bratislava 21. septembra (TASR) - Výpravnú česko-slovenskú drámu Úsvit z obdobia prvej republiky, ktorá vznikla pod režisérkou taktovkou Matěja Chlupáčka, predstavili vo štvrtok tvorcovia a herci v Bratislave. "Má viacero tém, ale tou hlavnou je správa o tom, aké je to byť iný v spoločnosti, ktorá si určí jasné pravidlá, podľa ktorých funguje, a čo sa stane, keď do tej spoločnosti zasiahne niečo externé, čo ľudia nepoznajú, akým spôsobom to mení ich charaktery a ich prístup k životu," priblížil pre TASR Chlupáček.



Príbeh zavedie divákov do roku 1937, tehotná lekárka Helena prichádza s manželom, riaditeľom továrne, do podtatranského mesta Svit. V rozvíjajúcom sa meste baťovského typu chcú vybudovať moderné priemyselné mesto. Ich plány naruší nález mŕtvoly v areáli továrne. Ide o telo novorodenca s mužskými aj ženskými pohlavnými orgánmi. Prípad presahuje možnosti miestnych žandárov, podlieha maximálnemu utajeniu a na scénu prichádza tajná polícia. Zdá sa však, že jediným človekom, ktorý chce záhadu naozaj vyriešiť, je tehotná manželka riaditeľa továrne. Helena pri pátraní narazí na nečakané prekážky vrátane množstva predsudkov.



Scenárista filmu Miro Šifra na tlačovej konferencii uviedol, že scenár snímky bol inšpirovaný prvou učebnicou súdneho lekárstva, ktorú v 30. rokoch minulého storočia publikoval František Hájek. "Spracováva témy, ktoré boli v tej dobe aktuálne a potom sa na ne počas totality zabudlo a dnes sa opäť stávajú súčasťou našej diskusie, takže film sa síce odohráva v 30. rokoch, ale hovorí o veciach, ktoré sú pre nás veľmi aktuálne a súčasné," poznamenal Chlupáček.



V Úsvite si po boku hlavných hrdinov v podaní Elišky Křenkovej a Miloslava Königa zahrali tiež Milan Ondrík, Marián Mitaš, Luboš Veselý, Martha Issová, Ján Jackuliak, Dávid Hartl či Ladislav Hampl, ktorý stvárňuje postavu továrnika - vizionára. "Tvorili sme ju podľa predobrazu rôznych podnikateľov tej doby, ale najväčším predobrazom bol Ján Antonín Baťa, ktorému sa Láďa vo filme aj veľmi podobá. Celú dobu hral s veľmi zložitou protetickou maskou, ktorú musel maskér Martin Jankovič každé ráno aplikovať cez štyri hodiny," prezradil režisér.



Drámu Úsvit premietol v svetovej premiére 57. ročník Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary. Do kín na Slovensku a v Česku vstúpi 5. októbra.