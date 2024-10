V dobrom aj zlom je komédia o svojských susedských vzťahoch

Bratislava 30. októbra (TASR) - V dobrom aj zlom je názov novej komédie slovenskej režisérky Marty Ferencovej, ktorá má na svojom konte filmové hity, ako Všetko alebo nič či Príliš osobná známosť. Nová komédia "o komplikovaných susedských vzťahoch" príde do kín 26. decembra. V hlavných úlohách sa predstavia českí herci Jiří Langmajer, Petr Hřebíčková, Martin Hofmann a ich slovenská kolegyňa Táňa Pauhofová. TASR o tom informoval Peter Gašparík z distribučnej spoločnosti Continental film.



Konverzačná komédia ukáže divákom, čo sa stane, keď sa stretne manželský pár v kríze s vášnivými susedmi. "Spolužitie manželov Evžena (Langmajer) a Anny (Hřebíčková) vytrhne z letargickej každodennosti návšteva susedského páru. Tomáš (Hofmann) a Laura (Pauhofová majú podľa všetkého omnoho aktívnejší sexuálny život a neboja sa o tom dať vedieť," približuje distribučná spoločnosť snímku, ku ktorej v stredu zverejnila trailer. Ten naznačuje, že vo filme nebude núdza o zábavné slovné výmeny, keďže témami budú medziľudské vzťahy s dôrazom na tie najintímnejšie.



Láska, radosť, vzrušenie, vášeň a sex - to všetko Evženovi a Anne po pätnástich rokoch manželstva už dávno utieklo pomedzi prsty. Ich susedia majú opačný "problém". Tomáš a Laura sú plní života, krásni, vášniví a hluční. Ich bujaré vyvádzanie zhora nejde prepočuť. Evženovi to lezie na nervy, ale v Anne sa prebúdza dlho potlačovaný záujem. Pozvanie na návštevu sa postupne zvrháva nečakaným smerom.



"Od začiatku mi bolo jasné, že tento druh filmu je viac než iné postavený na hereckých výkonoch," hovorí Ferencová s tým, že mala jasnú predstavu, s kým by chcela komédiu nakrútiť. "S každým z tejto štvorice hercov som v minulosti už pracovala, sú brilantní a máme spolu krásne vzťahy, nielen profesijné, ale aj ľudské," priznala režisérka. "Hľadala som silných hráčov, ktorí sa zhostia týchto rol s plným nasadením a kreativitou a dokážu dať postavám širokú paletu farieb a odtieňov ľudských prejavov a emócií," uzavrela.