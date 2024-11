Film Vojna policajtov ide na televízne obrazovky v rozšírenej podobe

Bratislava 20. novembra (TASR) - Na východné Slovensko divokých 90. rokov vráti divákov Vojna policajtov. Akčný triler, ktorý nakrútil režisér Rudolf Biermann podľa knižnej predlohy Arpáda Soltésza Hnev, prináša na obrazovky v rozšírenej podobe televízia Joj. Televíznu sériu úspešného kinofilmu odvysiela vo štvrtok 21. a 28. novembra o 20.40 h. "Rozšírené štyri epizódy ponúknu aj zábery, ktoré diváci v kine nevideli," informuje vedúca PR a hovorkyňa Joj Group Lucia Tuhelová.



Vojna policajtov sa odohráva v 90. rokoch hlavne na východnom Slovensku. "Ale mapuje skôr to, čo sa ťahá dodnes, a to je vojna v silových zložkách. Nenápadná, nevypovedaná vojna, nemyslím si, že sa v nej dnes nejako výrazne strieľa, ale je veľa vecí, ktoré verejnosti nikto nevysvetlí," povedal pre TASR Biermann pri kinopremiére svojho akčného trileru začiatkom februára tohto roka. Známy filmový producent už podľa Soltészovej knihy nakrútil politický triler Sviňa, ktorý spolurežíroval s Marianou Čengel Solčanskou.



"Je to realistický a surový príbeh zo skutočného života a fungovania ľudí na východe krajiny, svedectvom a kronikou spomínanej doby," poznamenáva televízia. Hlavným hrdinom je kapitán Miky Miko (Alexander Bárta), samotársky policajný operatívec, ktorý sa zručne pohybuje na hrane zákona v divokom prostredí východoslovenského podsvetia začiatkom 90. rokov. Mafiánske gangy sú kryté tajnými dohodami so Slovenskou informačnou službou (SIS), podnikatelia poslušne platia výpalné a miestna polícia je štedro odmeňovaná za privieranie očí pred zločinmi "našich" ľudí.



V takom prostredí sa Miko naučil neveriť nikomu. Do chvíle, keď mu šéfovia pridelia mladého, neskúseného "parťáka" Igora Molnára (Juraj Loj). "Je to podľa skutočnej udalosti, bol to reálny človek, policajt v Košiciach, ktorý sa snažil vyšetrovať a vyšetriť a doplatil na svoju cieľavedomosť a vtedajšiu dobu," priblížil pre TASR Loj. Jeho filmový "Moly" a Miky sú si v mnohom podobní. Spoločne si trúfnu až na mafiána, chráneného z najvyšších miest. Reakcia ohrozeného systému na seba nenechá dlho čakať a spustí sa sled udalostí, ktorý skončí smrťou mladého policajta. Nasleduje pomsta v štýle oko za oko.



Televízna séria ponúkne dlhšiu minutáž, rozšírená je o zábery, ktoré vo filme neboli. "Napríklad bitku na toaletách, scénu so susedou, scénu prebudenia Mikyho v cele predbežného zadržania, scénu ako Miky sleduje príchod policajtov na kar a ďalšie," avizuje televízia.