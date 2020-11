Výtvarník a režisér Terry Gilliam zo skupiny Monty Python má 80

Bratislava 22. novembra (TASR) – Američan Terry Gilliam, výtvarník a režisér známych filmov 12 opíc či Strach a hnus v Las Vegas bol tiež jediným členom legendárnej komickej skupiny Monty Python, ktorý pochádzal spoza oceánu. Televízne skeče, ktoré skupina tvorila, dopĺňal animáciami, neskôr sa prejavil aj herecky. Jeho dominantnou aktivitou sa však stalo písanie scenárov a filmová réžia.



Všestranný a originálny umelec Terry Gilliam sa v nedeľu 22. novembra 2020 dožíva 80 rokov.



Terry Gilliam (Terrence Vance Gilliam) sa narodil 22. novembra 1940 v Minneapolise v americkom štáte Minessota. Rodina sa presťahovala do Los Angeles a Gilliam tu študoval politológiu. Pracoval tiež ako ilustrátor v časopise Mad Magazine, spolupracoval s časopisom Help! (Magazine) a vďaka tomu sa stretol s britským hercom Johnom Cleesom, s ktorým neskôr pôsobil v skupine Monty Python.



Gilliamovi nevyhovovala atmosféra v USA v druhej polovici 60. rokov, preto sa rozhodol pre pobyt v Európe. Krátko potom, ako sa presídlil do Veľkej Británie, začal ako animátor a výtvarník pracovať pre pôvodne detský televízny program Do Not Adjust Your Set (voľne preložené Nekrúťte gombíkmi). Tu sa stretol s ďalšími budúcimi kolegami, ktorými boli Eric Idle, Michael Palin a Terry Jones.



Za dátum zrodu zoskupenia Monty Python sa dá považovať 11. máj 1969. V ten deň sa kompletná zostava John Cleese, Graham Chapman, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle a Terry Gilliam stretla v kašmírskej reštaurácii v londýnskej štvrti Hempstead. Neskôr pokračovala v tvorivej diskusii v neďalekom byte Johna Cleesa.



Už o necelý polrok, v nedeľu 5. októbra 1969 krátko pred 23. hodinou vo vysielaní stanice BBC prvý raz zaznela veta: "And now for something completely diferent." (A teraz o niečom úplne inom.) Zrodil sa jedinečný seriál Monty Python's Flying Circus, ktorý šokoval svojim intelektuálnym, absurdným i čiernym humorom plným paródií a slovných hračiek. Jeho neodmysliteľnou súčasťou boli práve animácie Terryho Gilliama – koláže s pestrofarebnými motívmi doplnenými dobovými fotografiami najmä z viktoriánskej éry.



V rokoch 1969-1974 vznikli štyri série obsahujúce dokopy 45 polhodinových epizód. V poslednej 4. sérii z roku 1974 už John Cleese chýbal, Monty Python však spolupracovali aj naďalej – vystupovali naživo a nakrútili niekoľko celovečerných filmov, v ktorých sa Gilliam začal presadzovať aj ako režisér. Jeho prvotinami boli krátke animované snímky Storytime (1968) a Zázrak lietania (The Miracle od Flight, 1974) už s motypythonovskou tematikou. Dvojica Terry Jones a Terry Gilliam potom režírovala známy celovečerný film Monty Python a Svätý Grál (Monty Python and the Holy Grail, 1975), na ktorý nadväzovala snímka Žvahlav (Jabberwocky, 1977).



Celkom nový žáner si ako scenárista (s Michaelom Palinom) i ako režisér Gilliam vyskúšal v dobrodružnej komédii Zlodeji času (Time Bandits, 1981), kde hlavné postavy stvárnili John Cleese a Sean Connery. Ako tvorca animácií, ale aj spolurežisér – opäť s Terry Jonesom – sa podpísal pod legendárny film Monty Python: Zmysel života (Monty Python's The Meaning of Life, 1983). Snímka v roku 1983 získala Zvláštnu cenu poroty na filmovom festivale v Cannes.



Ďalej sa Gilliam vydal svojou vlastnou cestou. Nasledovali snímky Brazil (1985), Dobrodružstvá baróna Prášila (The Adventures of Baron Munchausen, 1988) a Kráľ rybár (The Fisher King, 1991) ocenený Strieborným levom za najlepšiu réžiu na filmovom festivale v Benátkach.



Nasledujúca dekáda sa pre Gilliama niesla v znamení úspechov. Prvý mu priniesla kultová sci-fi snímka Dvanásť opíc (12 Monkeys, 1995) s Bruceom Willisom v hlavnej úlohe. Ďalším úspechom bol film Strach a hnus v Las Vegas (Fear and Loathing in Las Vegas, 1998), kde si hlavnú rolu zahral Johny Depp.



Medzitým zažil Gilliam ako režisér aj ako producent skutočnú smolu pri nakrúcaní filmu Muž, ktorý zabil Dona Quijota (The Man Who Killed Don Quixote). V hlavných úlohách mali zažiariť Johny Depp a Francúz Jean Rochefort, toho však postihli zdravotné problémy, navyše počas nakrúcania zničila časť techniky povodeň. O nerealizovanom projekte vznikol dokument Stratený v La Mancha (Lost in La Mancha, 2002). Napokon v roku 2018 predsa len Gilliam predstavil svoj "donkichotovský" príbeh, pričom sa hlavnej úlohy zhostil Adam Driver.



Medzitým Terry Gilliam účinkoval v živých vystúpeniach skupiny Monty Python. Umelec, ktorý má podľa vlastných slov problém rozlišovať realitu od fantázie, získal viacero ocenení vrátane britskej ceny BAFTA za celoživotné dielo (2009).