< sekcia Magazín
Filmová jar v Cinema City zakvitne strhujúcimi premiérami
Čaká nás cesta do vesmíru, ríše zvierat aj do bolestivej minulosti.
Autor OTS
Bratislava 26. februára (OTS) - V marci bude na filmových plátnach v Cinema City dominovať napätie. Dôkazom sú novinky NEVESTA! s Jessie Buckley v hlavnej úlohe, horor Zabijú ťa! či triler PRAVDA A ZRADA z dôb nacistického režimu. Na romantickú nôtu zahrá novinka z pera Colleen Hooverovej Spomienky na neho. Deti sa potešia bohatej animovanej nádielke, s filmom Skokani od štúdií Disney a Pixar či s dobrodružným rodinným animákom Janko a Marienka: Strážcovia kúziel. Česko-slovenská produkcia prináša pokračovanie rodinnej komédie Želanie k narodeninám Krstiny a drámu o krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi Šampión. Ak ste však pravý sci-fi fanúšik, nenechajte si ujsť vesmírne dobrodružstvo Ryana Goslinga vo filme Posledná šanca.
Marcové premiéry vám v Cinema City „zachutia“ ešte viac, ak k nim pridáte špeciality zo Cinema Bistro v Cinema City Aupark. V širokej ponuke nájdete špeciality ako pizzu, hotdogy, kuracie stripsy či syrové pochúťky. K nim sa najviac hodí pestrá paleta čerstvých štiav, limonád a nealkoholických aj alkoholických miešaných drinkov, napríklad strawberry mojito je ideálnou voľbou. Ak patríte medzi kávičkárov, určite vás poteší novinka v podobe perníkového latte a oceníte tiež sladké dezerty ako jahodový cheesecake, čučoriedkový muffin alebo brownies s malinami. Kde si však tieto dobroty vychutnať? Buď priamo v bistre alebo v COMFORT sálach, v ktorých sú mäkké polohovateľné sedadlá „vyzbrojené“ posuvnými stolíkmi. Filmový zážitok bez limitov si užijete aj vo VIP Light v Cinema City Eurovea, kde premiéry sledujete z kožených polohovateľných sedadiel a vychutnávate si neobmedzený popcorn, nachos a nápoje. V ponuke Cinema City sú okrem 2D premietania dostupné aj špeciálne formáty SUPERSCREEN a 4DX. Ktoré marcové premiéry vás lákajú najviac?
Temná romantická dráma rozpráva príbeh osamelého Frankensteinovho monštra (Christian Bale), ktoré osloví nekonvenčnú doktorku Euphroniovú s bizarnou prosbou: túži po družke. Spoločnými silami vdýchnu život čerstvo zosnulej mladej žene (Jessie Buckley), no zo znovuzrodenej nevesty sa miesto poslušnej manželky stáva nespútaná živelná sila, ktorá si chce užívať život po svojom. Spolu s „Frankiem“ sa vydáva na divokú romantickú jazdu lemovanú mŕtvymi telami, útekmi pred zákonom a hľadaním vlastnej identity, pričom sa napokon nechtiac stane hlasom radikálnej spoločenskej zmeny. Vo filme zažiari po boku britskej hviezdy Christiana Balea zažiari írska herečka Jessie Buckley, známa z drámy Hamnet či populárneho seriálu Černobyl. Užite si ich strhujúce výkony v dráme NEVESTA! v kinách Cinema City od 5. marca.
Nová animovaná akčná komédia od štúdií Disney a Pixar SKOKANI predstavuje milovníčku zvierat Mabel, ktorá využije príležitosť - alebo skôr doslova skočí po šanci – vyskúšať si novú technológiu, ktorá jej umožňuje komunikovať so zvieratami novým vzrušujúcim spôsobom. Potom, čo skupina vedcov vynájde spôsob, ako „presunúť“ ľudskú myseľ do teliesok robotických zvierat, ktoré vyzerajú ako živé, milovníčka zvierat Mabel využije túto technológiu, aby sa stala robotickým bobrom a prekazila plán stavebnej spoločnosti zničiť miestne zvieracie biotopy. Štúdio Pixar prináša v novinke klasický humor a zábavu pre celú rodinu. Príďte si ju vychutnať do kín Cinema City už od 5. marca.
Ako sa znova odraziť odo dna po jednom osudovom zaváhaní? Liekom je odpustenie a motiváciou je láska. Romantická dráma Spomienky na neho je adaptáciou rovnomennej knihy autorky Colleen Hoover. Kenna (Maika Monroe) je obyčajné mladé dievča, ktoré je po uši zamilované do svojho priateľa Scottyho. Dúfa, že je to ten pravý – aj preto, že s ním čaká dieťa. Nádherný romantický večer sa však skončí tragickou dopravnou nehodou, ktorá vezme Scottymu život a Kenne slobodu. Jediná chyba za volantom ju pošle na sedem rokov za mreže. Po prepustení má už len jednu nádej: že sa bude môcť zblížiť so svojou dcérou, ktorú jej hneď po narodení vzali a ktorú vychovávajú Scottyho rodičia. Tí však nie sú vôbec nadšení, že sa v ich životoch znova objavil „duch minulosti“, ktorý ich pripravil o jediného syna. Sú pripravení urobiť čokoľvek, aby stretnutiu matky s dcérou zabránili. V tomto nerovnom boji získa Kenna nečakaného spojenca – miestneho barmana Ledgera (Tyriq Withers), ktorý bol zhodou okolností Scottyho najlepším priateľom. Hoci ju spočiatku vníma len ako tú, ktorá zabila jeho priateľa, postupne si uvedomuje, že ľudia si zaslúžia druhú šancu. Najmä ak urobia všetko pre to, aby ju získali – a ak sú takí očarujúci ako Kenna. Romantická dráma SPOMIENKY NA NEHO v kinách Cinema City od 12. marca.
Komédia o krstinách, ktorý rozhodne neprebieha podľa plánu. Na rodinnom statku Líby a Arnošta sú prípravy na krst ich vnučky v plnom prúde. Zoznam hostí, výzdoba a slávnostná atmosféra sú starostlivo pod kontrolou. Ale ako to v tejto rodine býva, realita je úplne iná. Simona si tajne presadí iné meno pre svoju dcérku, Arnošt sa zapletie do vlastného „detektívneho“ pátrania po stratených kľúčoch a Karel s Richardom spôsobia poriadny rozruch v klenotníctve. A ako keby toho nebolo dosť, objaví sa Vlastička – predavačka s amnéziou, ktorej prítomnosť spustí ďalšiu lavíny neočakávaných a groteskných situácií. Film voľne nadväzuje na predchádzajúce úspešné komédie a opäť sa spolieha na jemný humor, svižné tempo a situácie, ktoré sú známe každému, kto niekedy zažil veľkú rodinnú oslavu. Česká komédia s hviezdnym obsadením ŽELANIE K NARODENINÁM_KRSTINY v kinách Cinema City od 12. marca.
V novom epickom sci-fi filme sa Ryan Gosling (z filmov Barbie, Drive) predstaví ako Ryland Grace – učiteľ biológie na základnej škole a astronaut proti svojej vôli. Keď sa Ryland prebudí úplne sám na vesmírnej lodi, mnoho svetelných rokov od domova, bez akejkoľvek spomienky či tušenia, čo vo vesmíre robí, zdá sa, že horšie to už byť nemôže. No ako sa mu pamäť postupne vracia, odhaľuje pravdu o svojej misii: jeho úlohou je vyriešiť záhadu zomierajúcich hviezd, vrátane nášho Slnka. Aby zabránil vyhynutiu ľudstva, musí využiť všetky svoje vedecké poznatky, netradičné nápady a aj pomoc nečakaného spojenca z hlbokého vesmíru. Sci-fi POSLEDNÁ ŠANCA v kinách Cinema City od 19. marca.
Film založený na skutočnom príbehu Helmutha Hübera. Počas druhej svetovej vojny je nemecký teenager nútený čeliť strašnej pravde – lojalita k svojej krajine teraz znamená lojalitu k lži. Keď jeho dôveryhodný biskup nalieha na poslušnosť nacistickému režimu, začne spochybňovať všetko. A po tom, ako odviezli jeho židovského priateľa, tajne počúva zakázané rozhlasové vysielanie a začne odboj, odhaľujúc pravdu. Ale v národe ovládanom strachom má vzbura svoju cenu – a keď sa režim približuje, musí sa rozhodnúť, čo skutočne znamená byť dobrým Nemcom. Historický triler PRAVDA A ZRADA v kinách Cinema City od 19. marca.
Najväčší darebáci rozprávkovej ríše, traste sa – Janko a Marienka sú späť! Už je to dávno, čo sa im podarilo ujsť ježibabe z lopaty. Janko a Marienka teraz pracujú ako agenti v Tajnej agentúre pre kontrolu mágie, ktorá dohliada na dodržiavanie pravidiel kúzlenia v rozprávkovom svete. Keď sa princezná Ruženka na svoje narodeniny pichne o vreteno a v dôsledku kliatby upadne do spánku, musia zistiť, kto za tým stojí a prečo. Počas pátrania a putovania svetom rozprávok sa im do cesty pripletú Alibaba zbojníkmi, vták Ohnivák, tajomný princ, čarodejnica, Drakula či Santa Claus. Isté je len jedno – o skvelú zábavu bude postarané! Užite si kúzelné dobrodružstvá v animáku JANKO A MARIENKA: STRÁŽCOVIA KÚZIEL. V kinách Cinema City od 19. marca.
Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní v roku 1973 v Bratislave boli pre komunistické Československo udalosťou mimoriadneho významu. Dnes už vieme, kto vtedy zvíťazil: Ondrej Nepela, fenomenálny športovec, ktorého meno bolo známe po celom svete. Film ŠAMPIÓN je intenzívnou osobnou drámou mladého muža, ktorý po rokoch reprezentovania svojej vlasti túži po jedinom – opustiť zlatú klietku socialistického Československa a účinkovať v populárnej revue Holiday on Ice. Práve v tejto zraniteľnej chvíli naňho režim zosilňuje tlak. Počas záverečnej prípravy na majstrovstvá bojuje Ondrej nielen s režimom, ale predovšetkým sám so sebou. Krátko pred rozhodujúcou jazdou ho ochromí strach a Hilda Múdra musí nájsť spôsob, ako ho znovu postaviť na nohy. Film zachytáva rozhodujúce okamihy a naznačuje, prečo majster sveta na zrnitých záberoch z Bratislavy neoslavuje, hoci práve dosiahol svoj životný triumf. V kinách Cinema City od 26. marca.
Krvavá a adrenalínom nabitá hororová akčná komédia, v ktorej sa mladá hrdinka ocitá v pasci tajomnej luxusnej rezidencie priamo v srdci New Yorku. Aby sa vyhla rituálnemu obetovaniu zvráteným kultom zbohatlíkov, musí prežiť noc v ich sadistickom sídle, ktoré je dejiskom epických masakrov a nekompromisne temného humoru. Horor ZABIJÚ ŤA! vás vydesí už 26. marca
Marcové premiéry vám v Cinema City „zachutia“ ešte viac, ak k nim pridáte špeciality zo Cinema Bistro v Cinema City Aupark. V širokej ponuke nájdete špeciality ako pizzu, hotdogy, kuracie stripsy či syrové pochúťky. K nim sa najviac hodí pestrá paleta čerstvých štiav, limonád a nealkoholických aj alkoholických miešaných drinkov, napríklad strawberry mojito je ideálnou voľbou. Ak patríte medzi kávičkárov, určite vás poteší novinka v podobe perníkového latte a oceníte tiež sladké dezerty ako jahodový cheesecake, čučoriedkový muffin alebo brownies s malinami. Kde si však tieto dobroty vychutnať? Buď priamo v bistre alebo v COMFORT sálach, v ktorých sú mäkké polohovateľné sedadlá „vyzbrojené“ posuvnými stolíkmi. Filmový zážitok bez limitov si užijete aj vo VIP Light v Cinema City Eurovea, kde premiéry sledujete z kožených polohovateľných sedadiel a vychutnávate si neobmedzený popcorn, nachos a nápoje. V ponuke Cinema City sú okrem 2D premietania dostupné aj špeciálne formáty SUPERSCREEN a 4DX. Ktoré marcové premiéry vás lákajú najviac?
Temná romantická dráma rozpráva príbeh osamelého Frankensteinovho monštra (Christian Bale), ktoré osloví nekonvenčnú doktorku Euphroniovú s bizarnou prosbou: túži po družke. Spoločnými silami vdýchnu život čerstvo zosnulej mladej žene (Jessie Buckley), no zo znovuzrodenej nevesty sa miesto poslušnej manželky stáva nespútaná živelná sila, ktorá si chce užívať život po svojom. Spolu s „Frankiem“ sa vydáva na divokú romantickú jazdu lemovanú mŕtvymi telami, útekmi pred zákonom a hľadaním vlastnej identity, pričom sa napokon nechtiac stane hlasom radikálnej spoločenskej zmeny. Vo filme zažiari po boku britskej hviezdy Christiana Balea zažiari írska herečka Jessie Buckley, známa z drámy Hamnet či populárneho seriálu Černobyl. Užite si ich strhujúce výkony v dráme NEVESTA! v kinách Cinema City od 5. marca.
Nová animovaná akčná komédia od štúdií Disney a Pixar SKOKANI predstavuje milovníčku zvierat Mabel, ktorá využije príležitosť - alebo skôr doslova skočí po šanci – vyskúšať si novú technológiu, ktorá jej umožňuje komunikovať so zvieratami novým vzrušujúcim spôsobom. Potom, čo skupina vedcov vynájde spôsob, ako „presunúť“ ľudskú myseľ do teliesok robotických zvierat, ktoré vyzerajú ako živé, milovníčka zvierat Mabel využije túto technológiu, aby sa stala robotickým bobrom a prekazila plán stavebnej spoločnosti zničiť miestne zvieracie biotopy. Štúdio Pixar prináša v novinke klasický humor a zábavu pre celú rodinu. Príďte si ju vychutnať do kín Cinema City už od 5. marca.
Ako sa znova odraziť odo dna po jednom osudovom zaváhaní? Liekom je odpustenie a motiváciou je láska. Romantická dráma Spomienky na neho je adaptáciou rovnomennej knihy autorky Colleen Hoover. Kenna (Maika Monroe) je obyčajné mladé dievča, ktoré je po uši zamilované do svojho priateľa Scottyho. Dúfa, že je to ten pravý – aj preto, že s ním čaká dieťa. Nádherný romantický večer sa však skončí tragickou dopravnou nehodou, ktorá vezme Scottymu život a Kenne slobodu. Jediná chyba za volantom ju pošle na sedem rokov za mreže. Po prepustení má už len jednu nádej: že sa bude môcť zblížiť so svojou dcérou, ktorú jej hneď po narodení vzali a ktorú vychovávajú Scottyho rodičia. Tí však nie sú vôbec nadšení, že sa v ich životoch znova objavil „duch minulosti“, ktorý ich pripravil o jediného syna. Sú pripravení urobiť čokoľvek, aby stretnutiu matky s dcérou zabránili. V tomto nerovnom boji získa Kenna nečakaného spojenca – miestneho barmana Ledgera (Tyriq Withers), ktorý bol zhodou okolností Scottyho najlepším priateľom. Hoci ju spočiatku vníma len ako tú, ktorá zabila jeho priateľa, postupne si uvedomuje, že ľudia si zaslúžia druhú šancu. Najmä ak urobia všetko pre to, aby ju získali – a ak sú takí očarujúci ako Kenna. Romantická dráma SPOMIENKY NA NEHO v kinách Cinema City od 12. marca.
Komédia o krstinách, ktorý rozhodne neprebieha podľa plánu. Na rodinnom statku Líby a Arnošta sú prípravy na krst ich vnučky v plnom prúde. Zoznam hostí, výzdoba a slávnostná atmosféra sú starostlivo pod kontrolou. Ale ako to v tejto rodine býva, realita je úplne iná. Simona si tajne presadí iné meno pre svoju dcérku, Arnošt sa zapletie do vlastného „detektívneho“ pátrania po stratených kľúčoch a Karel s Richardom spôsobia poriadny rozruch v klenotníctve. A ako keby toho nebolo dosť, objaví sa Vlastička – predavačka s amnéziou, ktorej prítomnosť spustí ďalšiu lavíny neočakávaných a groteskných situácií. Film voľne nadväzuje na predchádzajúce úspešné komédie a opäť sa spolieha na jemný humor, svižné tempo a situácie, ktoré sú známe každému, kto niekedy zažil veľkú rodinnú oslavu. Česká komédia s hviezdnym obsadením ŽELANIE K NARODENINÁM_KRSTINY v kinách Cinema City od 12. marca.
V novom epickom sci-fi filme sa Ryan Gosling (z filmov Barbie, Drive) predstaví ako Ryland Grace – učiteľ biológie na základnej škole a astronaut proti svojej vôli. Keď sa Ryland prebudí úplne sám na vesmírnej lodi, mnoho svetelných rokov od domova, bez akejkoľvek spomienky či tušenia, čo vo vesmíre robí, zdá sa, že horšie to už byť nemôže. No ako sa mu pamäť postupne vracia, odhaľuje pravdu o svojej misii: jeho úlohou je vyriešiť záhadu zomierajúcich hviezd, vrátane nášho Slnka. Aby zabránil vyhynutiu ľudstva, musí využiť všetky svoje vedecké poznatky, netradičné nápady a aj pomoc nečakaného spojenca z hlbokého vesmíru. Sci-fi POSLEDNÁ ŠANCA v kinách Cinema City od 19. marca.
Film založený na skutočnom príbehu Helmutha Hübera. Počas druhej svetovej vojny je nemecký teenager nútený čeliť strašnej pravde – lojalita k svojej krajine teraz znamená lojalitu k lži. Keď jeho dôveryhodný biskup nalieha na poslušnosť nacistickému režimu, začne spochybňovať všetko. A po tom, ako odviezli jeho židovského priateľa, tajne počúva zakázané rozhlasové vysielanie a začne odboj, odhaľujúc pravdu. Ale v národe ovládanom strachom má vzbura svoju cenu – a keď sa režim približuje, musí sa rozhodnúť, čo skutočne znamená byť dobrým Nemcom. Historický triler PRAVDA A ZRADA v kinách Cinema City od 19. marca.
Najväčší darebáci rozprávkovej ríše, traste sa – Janko a Marienka sú späť! Už je to dávno, čo sa im podarilo ujsť ježibabe z lopaty. Janko a Marienka teraz pracujú ako agenti v Tajnej agentúre pre kontrolu mágie, ktorá dohliada na dodržiavanie pravidiel kúzlenia v rozprávkovom svete. Keď sa princezná Ruženka na svoje narodeniny pichne o vreteno a v dôsledku kliatby upadne do spánku, musia zistiť, kto za tým stojí a prečo. Počas pátrania a putovania svetom rozprávok sa im do cesty pripletú Alibaba zbojníkmi, vták Ohnivák, tajomný princ, čarodejnica, Drakula či Santa Claus. Isté je len jedno – o skvelú zábavu bude postarané! Užite si kúzelné dobrodružstvá v animáku JANKO A MARIENKA: STRÁŽCOVIA KÚZIEL. V kinách Cinema City od 19. marca.
Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní v roku 1973 v Bratislave boli pre komunistické Československo udalosťou mimoriadneho významu. Dnes už vieme, kto vtedy zvíťazil: Ondrej Nepela, fenomenálny športovec, ktorého meno bolo známe po celom svete. Film ŠAMPIÓN je intenzívnou osobnou drámou mladého muža, ktorý po rokoch reprezentovania svojej vlasti túži po jedinom – opustiť zlatú klietku socialistického Československa a účinkovať v populárnej revue Holiday on Ice. Práve v tejto zraniteľnej chvíli naňho režim zosilňuje tlak. Počas záverečnej prípravy na majstrovstvá bojuje Ondrej nielen s režimom, ale predovšetkým sám so sebou. Krátko pred rozhodujúcou jazdou ho ochromí strach a Hilda Múdra musí nájsť spôsob, ako ho znovu postaviť na nohy. Film zachytáva rozhodujúce okamihy a naznačuje, prečo majster sveta na zrnitých záberoch z Bratislavy neoslavuje, hoci práve dosiahol svoj životný triumf. V kinách Cinema City od 26. marca.
Krvavá a adrenalínom nabitá hororová akčná komédia, v ktorej sa mladá hrdinka ocitá v pasci tajomnej luxusnej rezidencie priamo v srdci New Yorku. Aby sa vyhla rituálnemu obetovaniu zvráteným kultom zbohatlíkov, musí prežiť noc v ich sadistickom sídle, ktoré je dejiskom epických masakrov a nekompromisne temného humoru. Horor ZABIJÚ ŤA! vás vydesí už 26. marca