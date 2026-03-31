Filmový apríl v Cinema City bude ikonický
Tešiť sa môžete na návrat módneho „diabla“, zrod kráľa popu a doposiaľ nevidenú verziu filmu Kill Bill.
Autor OTS
Bratislava 31. marca (OTS) - Najväčšími aprílovými trhákmi je očakávané pokračovanie filmu Diabol nosí Pradu 2 v hlavnej úlohe s Meryl Streep a hudobný film o Kráľovi popu Michaelovi Jacksonovi. Hviezdne obsadenie budú mať aj snímky Dráma so Zendayou a Robertom Pattisonom či česko-slovenská dráma Tanec s medveďom. Česká filmová produkcia prinesie aj komédiu Niekto to rád v Plzni. Deti sa môžu tešiť na dobrodružné animáky Rally: Od Paríža k pyramídam či Super Mario: Galaktický film. Priaznivcov poriadnych zimomraviek „schladia“ horor Múmia a triler Nevesta na zabitie 2. Napätie nebude chýbať ani v ukrajinskej fantasy snímke Mavka: Pravdivá legenda. A fanúšikovia Quentina Tarantina si určite nenechajú ujsť rozšírenú verziu filmu Kill Bill.
Aprílové premiéry vám v Cinema City „zachutia“ ešte viac, ak k nim pridáte špeciality zo Cinema Bistro v Cinema City Aupark. V širokej ponuke nájdete pizzu, hotdogy, kuracie stripsy či syrové pochúťky. K nim sa najviac hodí pestrá paleta čerstvých štiav, limonád a nealkoholických aj alkoholických miešaných drinkov, napríklad strawberry mojito je ideálnou voľbou. Matcha labužníkov poteší novinka v podobe trojice matcha nápojov. Ku káve oceníte sladké dezerty, ako jahodový cheesecake, čučoriedkový muffin alebo brownies s malinami. Kde si však tieto dobroty vychutnať? Buď priamo v bistre alebo v COMFORT sálach, v ktorých si užijete maximálne pohodlie vďaka polohovateľným sedadlám. Tie sú navyše „vyzbrojené“ posuvnými stolíkmi. Filmový zážitok bez limitov môžete mať aj vo VIP Light v Cinema City Eurovea, kde premiéry sledujete z kožených polohovateľných sedadiel a vychutnávate si neobmedzený popcorn, nachos a nápoje. V ponuke Cinema City sú okrem 2D premietania dostupné aj špeciálne formáty SUPERSCREEN a 4DX. Ktoré aprílové premiéry vás lákajú najviac?
Luigi a Mario sú najslávnejší inštalatéri v našej galaxii. Opravia totiž nielen kvapkajúci kohútik a prasknuté vodovodné potrubie, ale aj svet, ktorý sa rúti do záhuby. Legendárni hrdinovia zo slávnych videohier sa znovu vydávajú na filmové plátna pod taktovkou štúdia Illumination. V prvej časti zachránili rozkošnú princeznú Peach pred zlým veľjašterom Bowserom, ktorého premenili na neškodného domáceho maznáčika. Lenže fanúšikovia už tušia, že na bratov čakajú ďalší nepriatelia. Ako napríklad Bowser junior, ktorému osud ocka nie je vôbec ľahostajný. Okrem jeho záchrany by si rád s Luigim a Mariom vyrovnal účty. Skrátka, obaja inštalatéri si budú musieť znovu navliecť montérky a začať „makať“. Divákov čaká nekonečná zábava plná bláznivých nápadov, v ktorej sa objavia staré známe tváre, ale aj nové postavy – napríklad Yoshi, asi najroztomilejší dinosaurus v dinosaurej histórii. Film opäť vznikal v kooperácii medzi štúdiom Illumination a videoherným guru spoločnosti Nintendo, Šigeru Mijamotom, ktorý Maria stvoril. Úspešný tandem opäť vytvoril snímku, ktorá by mala osloviť nielen rodinné publikum, ale aj odrastenejších hráčov, ktorí v tomto animovanom dobrodružstve objavia nostalgické poklady. Animované dobrodružstvo SUPER MARIO: GALAKTICKÝ FILM príde do kín Cinema City už 2. apríla.
V každom vzťahu je nejaká DRÁMA... Výnimkou nie sú ani Emma (Zendaya) a Charlie (Robert Pattison), ktorých idylický vzťah zaškrípe až tesne pred svadbou. Šťastne zasnúbený pár totiž postihne skúška, a nečakané odhalenia obrátia ich svadobný týždeň naruby. Olej do ohňa prilejú aj ich najlepší kamaráti. Komediálna dráma režiséra Kristoffera Borogliho vás dostane neskutočnými výkonmi hereckých hviezd aj poriadnou dávkou úprimného sarkazmu. Novinku DRÁMA uvidíte v kinách Cinema City od 2. apríla.
Koľko bláznivých príbehov sa môže odohrať počas jedného krásneho leta v jednom mimoriadnom meste? Na túto otázku odpovedia hrdinovia novej českej komédie NIEKTO TO RÁD V PLZNI. Charakteristickí hrdinovia rôzneho veku, osobností, povolaní a koníčkov hľadajú šťastie, ale každý na inom mieste a s rôznymi výsledkami. Priateľky z pivovaru sa snažia nájsť mužov svojich snov pomocou odkazu vo fľaši, zúfalý mladík je podvedený vlastným bratom, dvoch samotárov zblíži vulgárny papagáj, excentrický vynálezca bojuje s osudovým proroctvom, manželský pár v päťdesiatke je prekvapený neočakávanými sexuálnymi fantáziami, zvodca s talentom na splodenie dvojičiek oplodní svoju priateľku aj milenku, a dievča v núdzi prenajme svoje lono bohatému páru. Emigrant sa vracia do svojej vlasti, aby hľadal dávno stratenú lásku. K nim sa pridá storočný cyklista na ceste okolo sveta, väzenský strážca, ktorého aj po prepustení vyhľadá jeho „obľúbený“ väzeň, a vášnivý hráč kolkov a ešte vášnivejší domáci nudista. Niektorí z nich nájdu lásku, iní nečakané priateľstvo a ďalších prekvapí studené pivo alebo padajúca hviezda. Príďte si užiť pestrú zmes príbehov vo filme NIEKTO TO RÁD V PLZNI do kín Cinema City už od 2. apríla.
Raz za štyri roky sa v srdci hlbokého lesa prebudí temná mágia. Z hlbín jazera sa vynárajú zvodné, ale nemilosrdné bytosti, aby uniesli ľudské duše. Étericky krásna Mavka má jasnú úlohu – má šesť dní na to, aby zviedla a zničila človeka. Keď však stretne Lukiana, obyčajného študenta biológie, všetko sa zmení. On je človek. Ona je súčasťou temnoty. Mavka má moc ovplyvňovať ľudskú myseľ, ale Lukianova zostáva nedotknutá. Čím viac sa ho snaží zraniť, tým viac ju priťahuje jeho odvaha, láskavosť a schopnosť vidieť krásu tam, kde ona videla len tiene. Mavka začína znovu objavovať, kým kedysi bola – dievča so srdcom, nie len nástrojom smrti. Lukian jej ukazuje krásu prírody a odvahu čeliť svojmu osudu. Medzi svetom ľudí a svetom nadpozemských bytostí rozkvitá zakázaná láska... Vzrušujúca romantická fantázia plná vášne, mágie a vizuálne podmanivej atmosféry, MAVKA: PRAVDIVÁ LEGENDA, prichádza do kín Cinema City už 9. apríla.
Svadobná nočná mora je späť. Druhé pokračovanie úspešného filmu Nevesta na zabitie, začína presne v momente, kde končí prvý film. Grace MacCaullay (Samafa Weaving), jediná preživšia brutálnej „hry“, v ktorej zomrel manžel aj jej svokrovci, zistí, že víťazstvo má svoju cenu. Teraz ju najbohatšie a najvplyvnejšie rodiny na Zemi musia zabiť v novej hre alebo riskovať stratu svojej moci a bohatstva. Grace spočiatku odmieta účasť, ale keď zistí, že jej mladšia sestra Faith (Kathryn Newton) je tiež odsúdená na smrť, nemá na výber a musí ju za každú cenu chrániť. Triler NEVESTA NA ZABITIE 2 v kinách Cinema City od 9. apríla.
Intímna česko-slovenská dráma TANEC S MEDVEĎOM je emotívnou sondou do partnerského vzťahu vystaveného zásadnej životnej skúške. Linda je v 20. týždni tehotenstva, keď sa s manželom Markom na kontrolnom ultrazvuku dozvedia, že ich dcéra má vrodenú vývojovú chybu. Na prípadnú interrupciu im zostáva mesiac, ale táto voľba je im proti srsti. Začnú preto navštevovať rodičov detí s rovnakým postihnutím a zoznámia sa s Alicou, matkou dvanásťročného Adama. Lindine obavy narastajú. Ako skĺbiť materstvo s kariérou veľmi úspešnej huslistky? Podporu nenachádza ani u svojej matky, ktorá ju nabáda na potrat. Do toho sa Marek, ktorý pracuje ako dopravný pilot, náhle ocitá na neplatenom voľne. Dvojica tak čelí čoraz väčšej kríze, ktorú postupne umocňuje nepochopenie okolia pre ich rozhodnutie priviesť na svet hendikepované dieťa. V prudkej hádke medzi nimi potom vôbec po prvý raz padne zmienka o interrupcii ako reálnej možnosti. Film TANEC S MEDVEĎOM režisérky Jitky Rudolfovej je príbehom o krehkosti ľudského šťastia, zodpovednosti a odvahe niesť dôsledky vlastných rozhodnutí, umocnený mimoriadne silnými hereckými výkonmi v podaní česko-slovenských hereckých ikon. Uvidíte v Cinema City od 9. apríla
Neskrátená, necenzurovaná, doteraz nevidená verzia. Kill Bill po prvý raz ako jeden film! Do kín sa vracia štvrtý film Quentina Tarantina, tak ako ho legendárny režisér pôvodne zamýšľal. Kompletná krvavá aféra spája prvý a druhý diel do neskráteného epického celku a navyše pridáva niekoľko unikátnych scén. Vôbec po prvý raz bude možné na veľkom plátne vidieť ikonický súboj s jakuzou vo všetkých odtieňoch striekajúcej krvi, ktoré boli pre prílišnú brutalitu vo väčšine krajín cenzurované do čiernobielej podoby. Výnimočný filmový zážitok sľubuje aj unikátna anime sekvencia či dvadsať rokov stratená kapitola, ktorou budú odmenení len tí najvernejší diváci – je totiž zaradená až po záverečných titulkoch tejto neprekonateľnej a nekompromisnej krvavej jazdy. Uma Thurman sa vracia ako Nevesta, ktorú jej bývalý šéf aj milenec Bill (David Carradine) prepadne v svadobnej sieni, strelí ju do hlavy a pripraví o nenarodené dieťa. Potom, čo prežije smrteľný útok, sa po rokoch prebúdza z kómy s jediným cieľom: pomstiť sa. Legendárna snímka KILL BILL: KOMPLETNÁ KRVAVÁ AFÉRA v kinách Cinema City od 16. apríla.
Sú veci, ktoré by mali radšej zostať pochované. Keď malá Katie bez stopy zmizne v púšti, jej rodina je zdrvená. Po ôsmich rokoch sa Katie rovnako záhadne objaví, no jej príchod nie je požehnaním, ale prekliatím. Spolu s ňou sa totiž prebudí aj nemŕtve mumifikované zlo a radostné rodinné zvítanie sa rýchlo zmení na desivú nočnú moru. Horor MÚMIA v kinách Cinema City od 16. apríla.
Traja nečakaní priatelia sa pokúšajú vyhrať legendárnu rally z Paríža k pyramídam. Po ceste sa naučia, že niektoré veci sú oveľa cennejšie ako víťazstvo v pretekoch - ľudia, ktorí vás milujú a ktorých milujete vy. Zažite dobrodružstvo na plné obrátky a vezmite celú rodinu na animovaný film RALLY: OD PARÍŽA K PYRAMÍDAM. V kinách Cinema City od 16. apríla.
Snímka MICHAEL je filmovým portrétom umelca, ktorý bol pre mnohých nespochybniteľnou hudobnou ikonou. Film podrobne mapuje kariéru budúceho Kráľa popu od jeho prvých krokov v rodinnej skupine The Jackson 5, kde od začiatku preukazoval veľký talent. Stále populárnejšiu skupinu vedie pevnou rukou jeho otec Joe (Colman Domingo), možno až príliš pevnou pre krehkého Michaela. Keď sa o Jackson Five začnú zaujímať hudobní producenti, všetci si okamžite uvedomia, že Michael je najcennejším členom skupiny. Tí najodvážnejší z nich dokonca začínajú hovoriť o tom, ako by jeho kariére prospelo, keby sa vydal na sólovú dráhu. Joe, despotický otec a tvrdý manažér v jednej osobe, o tom samozrejme nechce ani počuť. Michael však túži ísť vlastnou cestou. A tak nad Jacksonovcami zavládne pokoj pred búrkou, z ktorej sa zrodí hudobná legenda a niektoré z najlepších piesní v histórii populárnej hudby. Hudobný film MICHAEL ovládne kiná Cinema City v mimoriadnej premiére už 22. apríla.
Takmer dvadsať rokov po tom, čo stvárnili svoje ikonické úlohy Mirandy, Andy, Emily a Nigela, sa Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci vracajú do módnych ulíc New Yorku a elegantných kancelárií časopisu Runway v dlho očakávanom pokračovaní fenomenálneho filmu z roku 2006. Film DIABOL NOSÍ PRADU 2 spája pôvodné obsadenie s režisérom Davidom Frankelom a scenáristkou Aline Brosh McKenna a predstavuje úplne nové postavy, medzi ktorými sú Kenneth Branagh, Justin Theroux, Lucy Liu či Patrick Brammall. Tracie Thoms a Tibor Feldman sa tiež vrátili k svojim úlohám Lily a Irva z prvého filmu. Ikonická komédia z módneho prostredia DIABOL NOSÍ PRADU 2 vykročí na „móla“ v kinách Cinema City už 30. apríla.
