Filmový dokument Meky predstaví Mira Žbirku divákovi zblízka

Bratislava 26. júna (TASR) – Meky je názov nového filmového dokumentu režiséra Šimona Šafránka, ktorý predstaví hudobný a životný príbeh Mira Žbirku. Vo filme sa okrem spevákovej otvorenej spovede, súčasných záberov, unikátneho archívneho materiálu a mnohých známych hitov objavia aj hudobné rarity.







Jeho životná dráha bola plná radosti, bolesti a zvratov. Začiatky v skupine Modus klub, obnovenie skupiny Modus, odchod a založenie skupiny Limit, zlatý československý slávik za rok 1982, sólová dráha, sťahovanie do Prahy, spolupráca s Ivanom Králom a Davidom Kollerom. Slovenský zlatý slávik za roky 2002, 2004 a 2005. V roku 2012 prvé nahrávky v legendárnom londýnskom štúdiu Abbey Road. To všetko ponúkne divákovi 80-minútový filmový dokument.



„Začali sme v tej ére, kedy rocková hudba u nás bola na ústupe, nikto nepodporoval rockerov po tom, čo sme prežili v Československu v roku 1968. Ale my sme si to neuvedomovali, k čomu to povedie. Preto tá cesta bola neskôr taká kľukatá, inak by bol ten vývoj podľa mňa iný. Keby neboli politické prekážky pre rockovú hudbu, tak my by sme sa ďaleko skôr ako Modus dostali k tomu, aby sme točili vlastné piesne a vyvíjali sa. Tam bola tá normalizácia, ktorá to trocha pritlmila a potom v druhej polovici 70. rokov už nastúpil Janko Lehotský, nazbierali sa mu skladby, aj mne už pribúdali piesne. To, čo sme nemohli celý čas robiť, tak explodovalo, začalo to pesničkou Úsmev, takže sme sa nakoniec s pôvodnou tvorbou presadili. Je to už pekných pár rokov,“ povedal Žbirka pre TASR.



„Práca na filme trvala skoro dva roky, viac ako rok sme iba nakrúcali. Meky bol príjemný, nehovoril mi, čo mám robiť. On má svoje kúzlo, špecifický humor. V tomto dokumente som sa snažil pracovať s ľuďmi prirodzene, nestresovať ich kamerou, veľkým štábom a veľkými presunmi. Aby sa veci diali akoby bez našej prítomnosti. Pointa filmu bola, aby bol k divákovi čo najbližšie, podobne ako knižka o ňom, ktorá má názov Zblízka,“ povedal pre TASR režisér Šimon Šafránek, držiteľ českého leva za film King Skate.



Nový dokument Meky bude mať českú premiéru 9. júla, do slovenských kín sa dostane od 16. júla.