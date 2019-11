Filmový režisér Woody Allen uspel na súde proti spoločnosti Amazon

New York 10. novembra (TASR) - Americký filmový režisér Woody Allen prostredníctvom mimosúdneho vyjednávania dospel k vyrovnaniu nedodržania zmluvy v hodnote 68 miliónov dolárov voči spoločnosti Amazon, ktorá s ním zrušila filmovú dohodu na pozadí zistení hnutia #MeToo.



Informovala o tom v noci na nedeľu tlačová agentúra AFP.



Allenovi právnici a právni zástupcovia spoločnosti Amazon v piatok na súde v New Yorku podali spoločné úradné oznámenie, ktoré spochybňuje daný súdny proces.



Podmienky mimosúdneho konania neboli publikované, avšak webová stránka Deadline.com citovala zdroje oboznámené so situáciou, že "v tomto zápase niet žiadnych víťazov".



Allen vo februári tohto roka zažaloval spoločnosť Amazon po tom, ako s ním zrušila zmluvu na štyri filmy.



Allen uviedol, že Amazon odstúpil od tejto zmluvy vzhľadom na dlhotrvajúce obvinenia z toho, že sexuálne zneužíval svoju adoptívnu dcéru Dylan Farrowovú, keď mala sedem rokov. Allen vždy tieto obvinenia odmietal.



Obvinenia sa vyšetrovali, ale voči režisérovi neboli vznesené žiadne obvinenia.



Dylan Farrowová, podporovaná svojou adoptívnou matkou Miou Farrowovou a bratom Ronanom Farrowom, nedávno verejne obnovila obvinenia, keď sa hnutie #MeToo dostalo do popredia.