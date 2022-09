Posolstvu Zoltána Demjána udelili cenu Najlepší horolezecký film

Bratislava 28. septembra (TASR) – Medzinárodný festival horských filmov ECHO, ktorý vyvrcholil 23. septembra v meste Skopje v Severnom Macedónsku, ocenil dokument režisérka Pavla Barabáša Dhaulágirí je môj Everest. Odborná porota festivalu vyhlásila slovenskú snímku za Najlepší horolezecký film. TASR o tom informovala Alena Koščová zo spoločnosti K2 studio.



"Je to životný príbeh sebaobjavovania, fyzickej existencie s úmyslom liezť na himalájske vrcholy novými cestami, až kým život nezasadil úder," uviedli porotcovia k príbehu prvého Slováka na Evereste Zoltána Demjána. "Keď neexistuje konkrétny cieľ, nikdy nemeškáte a nikdy sa nestratíte. Vždy ste presne tam, kde máte byť. V takom momente nastáva duchovné prebudenie hlavného hrdinu, ktorého to vedie k zmene spôsobu života a čistý alpský štýl lezenia sa stáva lekciou pre jeho čistý štýl bytia. Mimoriadna obrazová dokumentácia s množstvom archívnych materiálov, zostavená do jedinečného rozprávačského zážitku," dodáva festivalová porota.



"Takmer rok sme sa so Zolom stretávali a rozprávali o horolezectve, pokore, životnej filozofii a udržateľnosti. Je pre mňa veľmi inšpiratívny človek. Aj ja som si prehodnotil mnohé pohľady na existenciu vo svojom vnútri," povedal k ocenenej snímke jej režisér Pavol Barabáš.



Film Dhaulágirí je môj Everest je držiteľom už ôsmich ocenení. "Minulý mesiac získal Zvláštnu cenu poroty na Medzinárodnom horolezeckom filmovom festivale v českých Tepliciach nad Metují i cenu Najlepší dokumentárny film z Indie. Do konca roka je film nominovaný na ďalšie festivaly doma a v zahraničí," dodala Koščová k dokumentu, ktorý uvidia festivaloví diváci napríklad v Nemecku, Rumunsku, Brazílii, Kanade, Francúzsku, Česku, Bulharsku, Peru. "Film vyšiel aj na DVD a diváci ho budú mať možnosť vidieť na konci roka vo vysielaní RTVS," uzavrela.