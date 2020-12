Finále talentovej súťaže Trieda hľadá hviezdu bude online 20. decembra

Bratislava 18. decembra (TASR) - Šiesty ročník detskej talentovej súťaže Trieda hľadá hviezdu presunuli do online priestoru. "Tento rok v spolupráci s profesionálnou talentovou aplikáciou BooYang," avizujú organizátori podujatia, v ktorom dostávajú príležitosť deti od šesť do 18 rokov ukázať nadanie.



V rámci talentovej súťaže sa prezentujú tanečným číslom, speváckym vystúpením, športovou exhibíciou, ale aj akýmkoľvek iným predstavením, ktoré má maximálnu dĺžku do päť minút. V prípade, že ide o skupinové číslo (súbor), je maximálny počet vystupujúcich členov takéhoto zoskupenia 15 účinkujúcich.



"Do finále postupuje 12 talentov, ktoré získajú v rámci aplikácie najviac hlasov, o celkovom víťazovi rozhodne naša porota," vysvetľujú organizátori súťaže a ďalej upozorňujú, že v porote bude už tradične veľký hľadač talentov - slovenský hudobný producent a scenárista Jaro Slávik a skladateľ a spevák Roman "Galo" Galvánek: "Tretí porotca bude veľkým prekvapením."



Online finále detskej talentovej súťaže sa uskutoční 20. decembra o 10.00 h na www.triedahladahviezdu.sk.