Fjällräven spojil sily so značkou GORE-TEX
Fjällräven spojil sily so značkou GORE-TEX, a prináša nové produkty, ktoré vás udržia v pohodlí aj v tom najdaždivejšom počasí.
Autor OTS
Bratislava 9. septembra (OTS) - S príchodom jesenných mesiacov sa príroda zahalí do tlmených farieb a láka nás tráviť viac času vonku. Do novej sezóny vstupuje značka Fjällräven obnovením spolupráce so značkou GORE-TEX a s novou generáciou technického hardshellového oblečenia. To využíva inovatívnu membránu ePE a povrchovú úpravu DWR, ktoré sú úplne bez látok PFAS – takzvaných „večných chemikálií“, ktoré sa v prírode nerozkladajú a predstavujú významnú záťaž pre životné prostredie.
Partnerstvo s GORE-TEX je pre Fjällräven významným krokom vpred vo vývoji funkčného outdoorového oblečenia a zároveň potvrdzuje dlhodobý záväzok značky k zodpovedným inováciám. Vďaka tejto spolupráci teraz vytvára kúsky, ktoré sú ešte viac „Fjällräven“ – funkčné, odolné, nadčasové a ľahko opraviteľné. Navrhnuté tak, aby vás spoľahlivo chránili aj v tom najhoršom počasí.
Medzi hlavné novinky tejto sezóny patria produkty z radu Keb – jednej z najobľúbenejších a najodolnejších kolekcií technického trekingového vybavenia Fjällräven. Nové bundy a nohavice Keb GTX s inovatívnou membránou GORE-TEX ePE prinášajú ešte väčší komfort, voľnosť pohybu a odolnosť voči poveternostným vplyvom. V kombinácii s hrejivými a priedušnými strednými vrstvami tvoria všestranný systém, ktorý sa dá ľahko prispôsobiť meniacim sa podmienkam počas trekov aj pri každodennom nosení v zime – a vďaka svojej odolnosti vám spoľahlivo poslúžia mnoho rokov.
Keb GTX Jacket
Technická treková bunda s membránou GORE-TEX ePE a strihom, ktorý umožňuje maximálnu voľnosť pohybu. Nepremokavá, vetru odolná a priedušná. K dispozícii v dámskom a pánskom prevedení.
Odporúčaná maloobchodná cena: 649,99 Eur
Keb Thermal Wind Jacket
Ľahká vetru odolná bunda s hrejivou flísovou podšívkou s vysokým vlasom. Možno ju nosiť samostatne alebo ako izolačnú strednú vrstvu. K dispozícii v dámskom a pánskom prevedení.
Odporúčaná maloobchodná cena: 249,99 Eur
Keb Agile Winter Jacket
Zimná treková bunda vyrobená z mäkkého materiálu s výstužami z materiálu G-1000. Ideálna na zimné výlety, ktoré vyžadujú voľnosť pohybu, odolnosť, teplo a ochranu. K dispozícii v pánskom prevedení.
Odporúčaná maloobchodná cena: 309,99 Eur
Keb GTX Trousers
Funkčné trekové nohavice s membránou GORE-TEX ePE určené na nosenie cez turistické nohavice. Nepremokavé, vetru odolné a priedušné. Ideálne pre technické trekové dobrodružstvá. K dispozícii v dámskom a pánskom prevedení.
Odporúčaná maloobchodná cena: 549,99 Eur
Keb Trousers
Oceňované trekové nohavice zo strečového materiálu a G-1000. S novými úpravami pre vyššiu funkčnosť, pohodlie a odolnosť. Skvele sediace, odolná klasika pre maximálnu voľnosť pohybu v horách. K dispozícii v dámskom a pánskom prevedení.
Odporúčaná maloobchodná cena: 239,99 Eur
Keb Fleece Hoodie
Flísová mikina, ktorá izoluje a odvádza vlhkosť – skvelá ako stredná vrstva na celoročné aktivity. Vyrobená zo zmesi recyklovaného polyesteru a vlny s dohľadateľným pôvodom. Posilnená materiálom G-1000, čo zvyšuje odolnosť namáhaných oblastí. K dispozícii v dámskom a pánskom prevedení.
Odporúčaná maloobchodná cena: 249,99 Eur
Novinky sú dostupné v kamenný obchodoch Fjällräven Shop a na www.fjallraven-slovensko.sk
