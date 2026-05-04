Florián je pracant
Sú to pracanti, ktorí v praxi dospejú k nadpriemerným výsledkom.
Autor TASR
Bratislava 3.mája (TASR) - Mužské meno Florián je latinského pôvodu a v preklade znamená "kvet". Nositeľov tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Floro, Frolo, Florino, Florinko. Svätec tohto mena je patrónom požiarnikov.
Floriánovia, ktorí oslavujú meniny 4. mája, sú pokojní a trpezliví. Ide viac o pozorovateľov ako filozofov a ak ich pokladáme za pomalých, je to iba preto, lebo zvažujú všetky stránky problému skôr, ako sa vyjadria.
Sú to pracanti, ktorí v praxi dospejú k nadpriemerným výsledkom. Veľmi ich priťahuje medicína a príbuzné oblasti. Floriánovia majú životnú silu rozpínavosti tropického dažďového pralesa. Sú milovníkmi všetkého, čo sa týka života, aj keď navonok majú skôr konzervatívne správanie.
Ich obľúbené farby sú zelená, biela a žltá, ochranné rastliny nechtík a podbeľ, ochranné kamene smaragd, zafír a avanturín.
