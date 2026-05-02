Folková skupina Rolničky predstavila klip k pesničke Dobré slovo
Folková skupina Rolničky nacvičila svoje prvé pesničky v roku 1992.
Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Folková skupina Rolničky predstavila klip k pesničke Dobré slovo. Partia muzikantov pôsobí na folkovej scéne už viac ako tri desiatky rokov, prináša fanúšikom príjemné melódie. TASR informovala PR manažérka Dada Grácová.
K názvu kapely ich inšpiroval zvuk rolničiek, ktorý vnímali ako veselý a chceli robiť cinkotavú muziku. Vznikli ako táborová či presnejšie ako táboráková skupina a ich pesničky sú dodnes chytľavé, nekomplikované, a teda spievateľné. Zároveň však texty ponúkajú hlboké myšlienky k zamysleniu nad udalosťami okolo nás a nad tým, čo je v tomto svete skutočne dôležité.
Folková skupina Rolničky nacvičila svoje prvé pesničky v roku 1992. Za viac ako 30-ročnú históriu sa v ich repertoári nazbieralo viac ako 80. Väčšina z nich je vydaná na piatich albumoch, ktoré vznikli v rokoch 1993 až 2018.
K názvu kapely ich inšpiroval zvuk rolničiek, ktorý vnímali ako veselý a chceli robiť cinkotavú muziku. Vznikli ako táborová či presnejšie ako táboráková skupina a ich pesničky sú dodnes chytľavé, nekomplikované, a teda spievateľné. Zároveň však texty ponúkajú hlboké myšlienky k zamysleniu nad udalosťami okolo nás a nad tým, čo je v tomto svete skutočne dôležité.
Folková skupina Rolničky nacvičila svoje prvé pesničky v roku 1992. Za viac ako 30-ročnú históriu sa v ich repertoári nazbieralo viac ako 80. Väčšina z nich je vydaná na piatich albumoch, ktoré vznikli v rokoch 1993 až 2018.