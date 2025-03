Fossett sa pred 20 rokmi po non-stop oblete zemegule tešil na obed

Northam/Bratislava 2. marca (TASR) - Pred 20 rokmi mal už americký miliardár Steve Fossett za sebou množstvo avantúr, ktoré mu okrem pestrej náplne života priniesli aj svetovú slávu. A tiež rôzne méty a rekordy histórie prepravy vzduchom. Pamätihodný dátum 3. marca 2005 znamenal dokončenie rekordného nonstop letu okolo zemegule v jednomotorovom prúdovom lietadle bez medzipristátia a natankovania paliva.



Na svoj neprerušený oblet okolo zemegule vyštartoval 28. februára 2005 na jednomotorovom lietadle Virgin Atlantic GlobalFlyer z letiska Salina v americkom štáte Kansas. Po 67-tich hodinách, dvoch minútach a 38 sekundách na tom istom letisku 3. marca aj pristál. Odlietal do tmy a vrátil sa z jasnej modrej oblohy. GlobalFlyer pristál nízko s jediným padákom na spomalenie. Keď kolesá experimentálneho lietadla zasiahli dráhu, davy pozdĺž pristávacej dráhy vybuchli nadšením. Bolo 13.50 miestneho času (20.50 SEČ) a svoju 37.000-kilometrovú púť dovŕšil za potlesku divákov a zvukov pochodovej kapely strednej školy. "Som rád, že som tu a nabitý energiou z prijatia,“ vyhlásil.



Bez akejkoľvek pomoci vystúpil z malého kokpitu lietadla a objal sa s manželkou Peggy. Gratuloval mu aj finančný podporovateľ projektu, Sir Richard Branson, ktorý ho oblial šampanským, zatiaľčo neúnavný Fossett rečnil: "Cítim sa lepšie ako za posledné dni. Možno si dám sprchu a určite by som rád šiel na toaletu. V tomto lietadle proste určité veci chýbajú.“



Dobrodruh sa tiež tešil na riadny obed, keďže na svojej rekordnej púti sa občerstvoval len vodou a 12 čokoládovými mliečnymi nápojmi. Povedal však, že zostal ostražitý a sústredený počas celého letu, aj keď počas prvej noci nespal a potom mal len šesť krátkych párminútových prestávok na zdriemnutie.



Vtedy už 60-ročný Fossett si zaspomínal aj na rôzne komplikácie pred štartom a povedal: "Tento projekt si vyžiadal veľa príprav, takže by ma veľmi mrzelo, keby som neobletel svet.“ Prekvapilo ho množstvo času, ktorý strávil letom v tme. Očakával síce let v troch dňoch, lenže si neuvedomil, že počas púte proti východu slnka zažije štyri noci.



Steve Fossett o rok neskôr absolvoval najdlhší diaľkový let bez pristátia v dejinách letectva. Zem obletel za 76 hodín. Osudným sa mu však v septembri 2007 stal trojhodinový rutinný let, počas ktorého chcel nájsť vhodný terén na vytvorenie rekordu s autom na raketový pohon. Po oznámení, že je nezvestný, záchranné tímy začali prehľadávať územie o rozlohe 52.000 kilometrov štvorcových, plných nevľúdnych pohorí a holých púštnych plání. Oficiálna pátracia akcia sa skončila 19. septembra 2007. Za mŕtveho Fossetta vyhlásili na žiadosť jeho manželky 15. februára 2008.







