Fotografa Beatles pripomenie nový dokument, Hoffmann by mal 110 rokov

Na archívnej snímke fotografia Eltona Johna od Deža Hoffmanna. Foto: TASR - Ján Krošlák

Bratislava 24. mája (TASR) - Fotograf Beatles a slávnych hviezd šoubiznisu Dežo Hoffmann by sa v utorok dožil 110 rokov. Slávneho rodáka z Banskej Štiavnice, ktorý fotil známych muzikantov či hviezdy strieborného plátna druhej polovice 20. storočia, pripomenie celovečerný dokumentárnych film. Do slovenskej kinodistribúcie príde koncom júna.Dežo Hoffmann vstúpil do sveta fotografie so skúsenosťami kameramana filmových žurnálov a neskôr vojnového korešpondenta.približujú tvorcovia dokument o autorovi fotografií vyskakujúcich hudobníkov, ktoré sa stali nielen značkou Beatles, ale predovšetkým Deža Hoffmanna. Intenzívne spolupracoval i s mnohými ďalšími umelcami. Boli medzi nimi The Animals a Eric Burdon, Cliff Richard a Shadows, Rolling Stones. Pred jeho objektívom stáli aj Eric Clapton, Dusty Springfield, Jimi Hendrix, Beach Boys, Pink Floyd, David Bowie, Elton John, Stevie Wonder či Frank Sinatra.Celovečerný dokument sa rodil takmer 12 rokov a nakrúcali ho sedem rokov.hovorí producent Patrik Pašš. Film obsahuje množstvo dobových archívov z celého sveta. Od záberov na prvorepublikovú Banskú Štiavnicu a Žilinu cez Etiópu, španielsku občiansku vojnu, francúzske tábory, druhú svetovú vojnu, Londýn 60. a 70. rokov, zábery z koncertov či zákulisia hudobného a filmového sveta.Filmári zachytili aj výpovede ľudí, ktorí osobne poznali fotografa, pohybovali sa v jeho blízkosti či pred alebo za objektívom fotoaparátu.spomína na nakrúcanie režisér Patrik Lančarič, ktorý má v dokumente zároveň úlohu sprievodcu príbehom Deža Hoffmanna. Nakrúcanie prebiehalo prevažne v Londýne, kde Dežo Hoffmann žil a pracoval väčšinu života, no tiež v USA, vo Švajčiarsku, Maďarsku, v Prahe i v Bratislave. Vo filme znie preto najmä angličtina.Snímka vznikla v koprodukcii Trigon Production a verejnoprávnych televízií RTVS a Českej televízie.