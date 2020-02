Včely na streche katedrály Notre-Dame sú v poriadku

Paríž 5. februára (TASR) - Včelstvá, ktoré vlani v apríli prežili katastrofický požiar katedrály Notre-Dame v Paríži, sú zdravšie ako kedykoľvek predtým. Podľa britského denníka The Guardian to tvrdí včelárka, ktorá sa stará o úle na streche tejto katedrály.



Včelárka Sibyle Moulinová zo združenia Beeopic poskytla denníku The Guardian rozhovor po tom, ako svoje včely v úľoch rozmiestnených na streche sakristie katedrály navštívila prvýkrát po šiestich mesiacoch.



Po ich obhliadke Moulinová konštatovala, že včely sú v poriadku. "Správanie sa včelstiev je úplne normálne. V tomto ročnom období včely nie sú veľmi aktívne, ale takto by to malo byť. Vyzerajú dobre," uviedla.



Včely z Notre-Dame sú podľa The Guardianu aj "toto leto pripravené na znášky medu" - ako každý rok od roku 2013, keď sa ich domovom stala strecha najznámejšej parížskej katedrály. Išlo o súčasť iniciatívy na zvýšenie počtu včiel vo francúzskej metropole.



Prístup na miesto, kde sa stále úle nachádzajú, je obmedzený, pretože kamenné murivo z 13. storočia je stále nestabilné. Ďalšie riziko pre ľudí predstavujú častice olova zo strechy nad hlavnou loďou katedrály, ktorá sa v plameňoch zmenila na prach.



The Guardian napísal, že po požiari trvalo niekoľko týždňov, kým sa vďaka doslova detektívnej práci podarilo preveriť, či včelstvá prežili katastrofický požiar, keď teploty mohli dosahovať až do 800 stupňov Celzia.



Moulinová uviedla, že pri prieskume boli použité aj snímky z družíc a dronov, vďaka ktorým sa zistilo, že úle zostali neporušené, neboli ani prevrátené a nebolo na nich badať stopy po vosku. "Keďže vosk sa topí pri teplote okolo 70 stupňov Celzia, vedeli sme, že sálavé teplo úle nezasiahlo," vysvetlila Moulinová.



Dodala, že vlani v júli včelári stočili z troch úľov na Notre-Dame spolu 66 kilogramov medu, z ktorých vzorky odoslali do laboratórií v Kanade na testovanie na prítomnosť olova.



Moulinová dodala, že tento rok majú včelári starajúci sa o úle na katedrále v pláne nahradiť terajšie kráľovné mladšími. Vysvetlila, že zvyčajne sa to robí každý rok, pretože ak je včelia kráľovná staršia, včelstvo má tendencia rojiť sa, čo zvykne ľudí v meste vystrašiť.



"Problém je v tom, že všetko, čo opúšťa dané miesto, musí byť umyté a dekontaminované. Neviem, ako by som včely vkladala do sprchy," uviedla Moulinová.