František Kuchta, predstaviteľ Jánošíka, sa narodil pred 90 rokmi

Na archívnej snímke z 28. apríla 1988 v Bratislave zaslúžilý umelec Martin Ťapák. Foto: TASR - Peter Šimočník

Na snímke predstaviteľ Jánošíka český herec Václav Jiráček počas tlačovej konferencie k filmu Jánošík 3. júna 2009 v Bratislave. Foto: TASR - Tomáš Halász

Tisovec/Bratislava 14. januára (TASR) - Nebol profesionálny herec, ale do histórie slovenskej kinematografie sa František Kuchta, v civile pracujúci ako lekár, zapísal ako Jánošík v dvojdielnom rovnomennom filme, ktorý v roku 1963 nakrútil Paľo Bielik. Ten Jánošíka, mnohými mýtmi opradeného slovenského národného hrdinu, stvárnil zasa v snímke českého režiséra Martina Friča z roku 1935.V piatok 14. januára uplynie od narodenia Františka Kuchtu, v poradí tretieho filmového Jánošíka, 90 rokov.František Kuchta sa narodil 14. januára 1932 v Tisovci. Vyštudoval medicínu a v čase, keď si ho režisér Bielik vybral ako predstaviteľa Jánošíka, pracoval ako lekár v ilavskej väznici. Štíhly a viac ako dva metre vysoký 30-ročný Kuchta obstál v konkurze, na ktorom sa o rolu Jánošíka uchádzalo viac ako 60 adeptov. Bielik si napokon charizmatického fešáka a lekára z ilavskej väznice vybral aj preto, lebo vyhovoval jeho zámeru, obsadiť do filmu čo najviac nehercov.Dnes už legendárny, dvojdielny, farebný, širokouhlý film sa nakrúcal dva roky a premiéru mal v roku 1963 pri príležitosti 250. výročia smrti Juraja Jánošíka. V tej dobe to bol najdrahší slovenský film, náklady na jeho výrobu presiahli 8 miliónov československých korún. Patril aj k divácky najúspešnejším slovenským filmom a československú kinematografiu reprezentoval na Medzinárodnom filmovom festivale v Dillí v roku 1965 a získal Cenu poroty pre kameramana Vladimíra Ješinu a Cenu Bronzový páv.Do úlohy Terezy, Jánošíkovej milej, obsadil Bielik mladú začínajúcu opernú speváčku Luciu Poppovú. Jánošíka ako chlapca stvárnil dnes už známy herec a riaditeľ bratislavského divadla Astorka Korzo´90 Vladimír Černý. V snímke sa popri mnohých nehercoch, predstavili aj viacerí profesionáli ako Ctibor Filčík, Jozef Kroner, Dušan Blaškovič, Ondrej Jariabek, či Martin Ťapák.Za rolu zbojníckeho kapitána Juraja Jánošíka, zarobil Kuchta približne 40.000 korún. Stal sa z neho najznámejší lekár v bývalom Československu a idol mnohých žien. Vzájomná náklonnosť počas nakrúcania údajne vzplanula aj medzi Kuchtom a Poppovou, ktorá však po premiére odišla do Rakúska a postupne sa prepracovala medzi významné svetové operné speváčky.Aj napriek úspechu filmu sa František Kuchta naďalej venoval lekárskemu povolaniu. Pred filmovou kamerou sa objavil už len raz v snímke režiséra Martina Ťapáka Hodiny z roku 1980, kde stvárnil vedľajšiu úlohu lesníka.František Kuchta zomrel 27. marca 1981 v Bánovciach nad Bebravou vo veku 49 rokov.Po ňom Jánošíka na filmovom plátne stvárnil český herec Václav Jiráček v koprodukčnej snímke Jánošík - Pravdivá história, ktorý v roku 2009 nakrútila svetoznáma poľská režisérka Agnieszka Hollandová spolu so svojou dcérou Katarzynou Adamikovou.Prvého Jánošíka nakrútili v roku 1921 bratia Jaroslav a Daniel Siakeľovci a zbojníckeho kapitána si zahral český herec Theodor Pištek.