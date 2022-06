František Mikloško:Neexistuje nič krajšie, ako zápasiť o mravné ideály

Britskú ministerskú predsedníčku Margarét Thatcherovú/vľavo/ prijal 18. septembra 1990 na Bratislavskom hrade predsedaSNR František Mikloško /vpravo/ Foto: archív TASR

Zábery so sviečkovej manifestácie 25. marca 1988. Foto: archív TASR

Na archívnej snímke František Mikloško v parlamente v roku 1994. Foto: archív TASR

Na snímke František Mikloško si prebral vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy počas slávnostného ceremoniálu udeľovania štátnych vyznamenaní osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského života v historickej budove Národnej rady SR 2. januára 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nitra/Bratislava 2. júna (TASR) - Pred rokom 1989 patril František Mikloško k hlavným osobnostiam disentu a aktivistom tzv. Tajnej cirkvi. V marci 1988 sa podieľal na organizovaní Sviečkovej manifestácie. Po Nežnej revolúcii pôsobil viac ako 20 rokov vo vysokej politike. Patril k lídrom Verejnosti proti násiliu (VPN), Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a Konzervatívnych demokratov Slovenska (KDS).Bývalý predseda Slovenskej národnej rady (SNR), poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) bude mať vo štvrtok 2. júna 75 rokov.František Mikloško sa narodil 2. júna 1947 v Nitre. Po skončení základnej školy študoval v rokoch 1962 - 1966 na Strednej priemyselnej škole stavebnej. Počas tohto štúdia sa aktívne venoval hokeju, bol brankárom dorasteneckého tímu Lokomotíva Nitra. S hokejom skončil potom, ako ho trafil puk do brady, ktorú mu museli ošetriť 24 stehmi.V roku 1971 ukončil štúdium matematiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a do roku 1983 pracoval v Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémii vied (SAV). Pre odmietavý postoj voči totalitnému režimu v Československu bol z ústavu prepustený a živil sa ako robotník.S postihmi zo strany komunistickej štátnej moci sa stretával od detstva.zaspomínal si pre TASR František Mikloško.Počas štúdia v Bratislave sa zoznámil s viacerými aktivistami formujúcej sa Tajnej cirkvi a vstúpil aj do jej štruktúr. Prispieval tiež do náboženských a kultúrnych samizdatových časopisov.povedal František Mikloško.Aktivitám v Tajnej cirkvi sa venoval aj popri práci v Ústave technickej kybernetiky SAV.priblížil svoju disidentskú činnosť.František Mikloško patril aj k hlavným organizátorom Bratislavského Veľkého piatku, významnej manifestácie veriacich za náboženskú a občiansku slobodu z 25. marca 1988, známej ako Sviečková manifestácia.uviedol popredný predstaviteľ protikomunistického katolíckeho disentu.Počas Nežnej revolúcie sa angažoval v hnutí Verejnosť proti násiliu (VPN). V rokoch 1990 - 1992 bol predsedom SNR. Do KDH vstúpil v marci 1992, v ktorom bol do roku 1996 podpredsedom. Do júla 2010 bol poslancom NR SR, kde od parlamentných volieb 2006 pôsobil aj ako člen Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Za KDH v roku 2004 prvýkrát kandidoval v prezidentských voľbách.V roku 2008 vystúpil z KDH a stal sa spoluzakladateľom strany KDS, za ktorú v tom istom roku opätovne kandidoval na post prezidenta SR. O miesto poslanca Európskeho parlamentu sa v roku 2014 neúspešne uchádzal na kandidátke strán NOVA, KDS a Občianska konzervatívna strana (OKS). O pozíciu prezidenta Slovenska sa pokúšal aj v prezidentských voľbách v roku 2019.Svoje postoje zhrnul do kníh Nebudete ich môcť rozvrátiť (1991), Čas stretnutí (1996) či Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989, za ktorú bol v roku 2001 ocenený Cenou Dominika Tatarku. V diele Desať spravodlivých (2011) spísal príbehy ľudí, ktorí sa stretli s komunistickým násilím a dokázali mu vzdorovať. Dianie na slovenskej politickej scéne zo svojho uhla pohľadu opísal v publikácii Znamenia čias (2013).František Mikloško, držiteľ Radu Ľudovíta Štúra I. triedy z roku 2020, patrí k verejne činným osobnostiam, ktoré sa snažia vniesť do verejného života odkaz Novembra ´89 s prihliadnutím na vyššie mravné kritéria., zdôraznil pre TASR František Mikloško.